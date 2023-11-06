جوهرة ريال مدريد ينضم لمنتخب البرازيل لأول مرة
أعلن مدرب البرازيل، فرناندو دينيز، قائمة المنتخب التي ستواجه كولومبيا والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة بانضمام مهاجم بالميراس إندريك، البالغ من العمر 17 عاما، لأول مرة.
وانضم إندريك على حساب ريتشارليسون مهاجم نادي توتنهام.
إندريك هو لاعب لنادي بالميراس حاليا، لكنه وقع عقدا رسميا لنادي ريال مدريد الإسباني، إذ سينضم إلى الفريق بشكل رسمي بمجرد بلوغه سن الرشد وفقا للقانون.
ويقدم إندريك مستويات كبيرة جدا مع بالميراس خلال هذه الفترة، فقد سجل 3 أهداف في آخر مباراتين بالدوري البرازيلي، بينهما ثنائية في قمة المسابقة أمام بوتافوغو.
ويراهن ريال مدريد على جوهرته الجديدة إندريك ليشق طريقه لاحقا في إسبانيا وأوروبا، كما فعل زميلاه في منتخب السيليساو فينيسيوس جونيور ورودريغو، إذ انضما إلى بطل كأس ملك إسبانيا بالطريقة ذاتها.
وحسب التقارير الإسبانية، فإن توقعات ريال مدريد كبيرة للغاية تجاه إندريك، إذ ينوي النادي ضمه إلى الفريق الأول مباشرة رغم صغر سنه، وليس أكاديمية النادي "كاستيا".
ويحتل منتخب البرازيل المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 7 نقاط، خلف الأرجنتين صاحبة الصدارة بـ12 نقطة.