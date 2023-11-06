جوهرة ريال مدريد ينضم لمنتخب البرازيل لأول مرة

إندريك هو لاعب لنادي بالميراس حاليا، لكنه وقع عقدا رسميا لنادي ريال مدريد الإسباني، إذ سينضم إلى الفريق بشكل رسمي بمجرد بلوغه سن الرشد وفقا للقانون.

ويقدم إندريك مستويات كبيرة جدا مع بالميراس خلال هذه الفترة، فقد سجل 3 أهداف في آخر مباراتين بالدوري البرازيلي، بينهما ثنائية في قمة المسابقة أمام بوتافوغو.

ويراهن ريال مدريد على جوهرته الجديدة إندريك ليشق طريقه لاحقا في إسبانيا وأوروبا، كما فعل زميلاه في منتخب السيليساو فينيسيوس جونيور ورودريغو، إذ انضما إلى بطل كأس ملك إسبانيا بالطريقة ذاتها.