استقر جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال على موقف لاعبه البرازيلي مالكوم، من المشاركة في كأس السوبر السعودي أمام الأهلي يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مالكوم قد عانى إصابة على مستوى الركبة، وخضع لعملية جراحية عقب نهاية الموسم الماضي.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي يوم 13 أغسطس الجاري، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن جيسوس تراجع عن ضم مالكوم لقائمة الفريق المشاركة في السوبر، إذ يبدو أن موقف اللاعب غير مطمئن.

وأشارت الصحيفة إلى أم جيسوس قرر التراجع عن فكرة ضم مالكوم، واستبعده من قائمة الهلال المتجهة إلى أبها،.

وأضافت: "سيتحدد موقف مالكوم من المشاركة في النهائي من عدمه خلال وقت لاحق، وذلك حال تأهل الهلال".

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ويستهل الهلال موسمه بمواجهة الأهلي، يوم 13 أغسطس الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتحتضن أبها منافسات كأس السوبر خلال المدة من 13 حتى 17 أغسطس الجاري، إذ يلاقي الهلال، بطل دوري روشن السعودي وكأس الملك، نظيره الأهلي، في حين يواجه النصر، وصيف البطولتين، التعاون، رابع ترتيب الدوري.