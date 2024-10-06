تقييم عمر مرموش أمام بايرن ميونخ

سجل المصري عمر مرموش، متصدر قائمة هدافي الدوري الألماني، هدفين أحدهما في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليقود آينتراخت فرانكفورت للتعادل 3-3 مع ضيفه بايرن ميونخ اليوم الأحد.

وكلل مرموش، الذي سجل أيضا في الشوط الأول، هجمة مرتدة سريعة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بهدف التعادل، وقد أخفق بايرن بذلك في تحقيق أي فوز خلال آخر ثلاث مباريات له في كل المسابقات.

وتقدم بايرن متصدر الدوري بهدف سجله كيم مين-جاي بعد ربع ساعة من البداية القوية للفريق في المباراة.

لكن سعادة الفريق لم تستمر طويلا، إذ أدرك مرموش التعادل لآينتراخت بعدها بسبع دقائق فقط إثر هجمة مرتدة سريعة اختتمها بتسديدة منخفضة أسكن بها الكرة في شباك الحارس مانويل نوير.

وبعدها، قدم اللاعب المصري الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني بثمانية أهداف في ست مباريات حتى الآن، تمريرة حاسمة في توقيت مثالي في الدقيقة 35 ضمن هجمة مرتدة أخرى ليتمكن هوجو إيكيتيكي من تسجيل ثاني أهداف آينتراخت.

وبعدها بثلاث دقائق أخرى، عاد بايرن مجددا وأدرك التعادل عبر هدف سجله دايو أوباميكانو بتسديدة من مسافة قريبة وسط ارتباك أمام المرمى.

وتقدم بايرن مجددا بهدف سجله مايكل أوليس بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى في الدقيقة 53، لكن مرموش خطف هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة لينقذ نقطة لآينتراخت من المواجهة.

وحصل مرموش على درجة (8.9/10) وهي أعلى درجة بين لاعبي الفريقين خلال مباراة اليوم.

وفيما يلي تقييم لاعبي الفريقين

تقييم لاعبي فرانكفورت

تقييم لاعبي بايرن ميونخ

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 14 نقطة متفوقا بفارق الأهداف أمام رازن بال شبورت لايبزيغ صاحب المركز الثاني والذي تغلب 1-صفر على هايدنهايم في وقت سابق اليوم.

كما رفع آينتراخت رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.