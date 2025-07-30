سليمان الهتلان يشعل سباق رئاسة الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن سليمان الهتلان، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، سيتقدم بملف ترشحه لمقعد الرئاسة خلفًا لفهد بن نافل، الذي أعلن نهاية علاقته مع النادي بعد سنوات طويلة قضاها في كرسي الرئاسة.

وتترقب جماهير الهلال السعودي المستقبل الإداري للنادي خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن فهد بن نافل، رحيله عن رئاسة "الزعيم".

أخبار ذات علاقة مواعيد مباريات الهلال السعودي الودية

أخبار ذات علاقة صديق رونالدو يعرض مهاجما على الهلال السعودي

وأكد بن نافل في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، عدم الترشح لفترة جديدة، بالإضافة لدعمه الكامل للرئيس القادم من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات.

وحقق نادي الهلال العديد من الإنجازات المحلية والقارية خلال تواجد بن نافل على مدار 6 سنوات، وآخرها الوصول لربع نهائي كأس العالم للأندية بنسختها الحديثة.

أخبار ذات علاقة إيدرسون يضع شرطا للانضمام إلى الهلال السعودي

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، فإن الهتلان سينافس حمد موسى المالك، الذي يعتبر المرشح الأقرب والأبرز لخلافة فهد بن نافل في كرسي رئاسة الأزرق العاصمي.

وسليمان الهتلان، الذي تواجد كعضو مجلس إدارة بنادي الهلال منذ 2018، يحمل الماجستير في تخصص المحاسبة من "جامعة كاليفورنيا الحكومية" في أمريكا وبكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود.

بينما تشارك حمد موسى المالك الحقبة الناجحة لرئاسة بن نافل للهلال، التي امتدت لستة أعوام، وتعد إحدى أنجح الفترات الإدارية في تاريخ النادي، خصوصًا على صعيد فريق كرة القدم.