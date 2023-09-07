منتخبا غانا وأنغولا يتأهلان إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية
تأهل منتخبا غانا وأنغولا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في يناير المقبل بعد أن احتلتا المركزين الأول والثاني في مجموعتهما رغم الأداء غير المقنع للاثنين على أرضهما، اليوم الخميس.
وسجل البديل إرنست نواما هدفًا قبل دقيقتين من النهاية ليحول تأخر غانا إلى فوز 2/1 على حساب جمهورية أفريقيا الوسطى في كوماسي، بينما احتلت أنغولا المركز الثاني رغم تعادلها دون أهداف في لوبانغو مع مدغشقر التي خرجت بالفعل من التصفيات.
وأنهت غانا في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة مقابل 9 نقاط لأنغولا التي تتقدم بفارق نقطتين عن جمهورية أفريقيا الوسطى التي كان عليها الفوز في مباراتها الأخيرة بالتصفيات، اليوم، لتتأهل لأول مرة في تاريخها للنهائيات.
وتقدمت جمهورية أفريقيا الوسطى عبر القائد البديل لويس مافوتا، مؤكدة عزمها على كتابة التاريخ حتى دون القائد المصاب ولاعب خط وسط أولمبيك مرسيليا جيفري كوندوغبيا.
وتعادل محمد قدوس الوافد الجديد على صفوف ويستهام يونايتد الإنجليزي قبل نهاية الشوط الأول لصالح غانا، وصنع أنطوان سيمنيو هدف الفوز بعد أن اقتنص الكرة من دفاع الفريق الضيف ومرر إلى نواما، البالغ من العمر 19 عامًا، ليسجل هدف الفوز من مدى قريب.
وانضمت غانا وأنغولا إلى الجزائر، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، ومصر، وغينيا الاستوائية، وغينيا، وغينيا بيساو، ومالي، والمغرب، ونيجيريا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتونس، وزامبيا، في نهائيات ساحل العاج التي تأهلت تلقائيًا باعتبارها الدولة المضيفة.
وسيتم تحديد مكان آخر في وقت لاحق، اليوم الخميس، عندما تحسم منافسات المجموعة السادسة.