منتخبا غانا وأنغولا يتأهلان إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية

تأهل منتخبا غانا وأنغولا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في يناير المقبل بعد أن احتلتا المركزين الأول والثاني في مجموعتهما رغم الأداء غير المقنع للاثنين على أرضهما، اليوم الخميس.

وسجل البديل إرنست نواما هدفًا قبل دقيقتين من النهاية ليحول تأخر غانا إلى فوز 2/1 على حساب جمهورية أفريقيا الوسطى في كوماسي، بينما احتلت أنغولا المركز الثاني رغم تعادلها دون أهداف في لوبانغو مع مدغشقر التي خرجت بالفعل من التصفيات.

وأنهت غانا في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة مقابل 9 نقاط لأنغولا التي تتقدم بفارق نقطتين عن جمهورية أفريقيا الوسطى التي كان عليها الفوز في مباراتها الأخيرة بالتصفيات، اليوم، لتتأهل لأول مرة في تاريخها للنهائيات.