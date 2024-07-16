تعيين الأرجنتيني خوان بيتزي مدربا لمنتخب الكويت

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن التعاقد مع الأرجنتيني خوان بيتزي، لمدة عام واحد لقيادة منتخب الكويت الأول في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال هايف المطيري، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في بيان رسمي، إن مجلس الإدارة واللجنة الفنية بالاتحاد استقرا على المدرب بيتزي بعد دراسة مستفيضة لعدد من المدربين، وذلك لما يملكه المدرب الأرجنتيني من خبرة كبيرة؛ إذسبق له وأن قام بتدريب منتخب السعودية في مونديال 2018، كما درب منتخب البحرين، بالإضافة إلى إحرازه لقب كوبا أمريكا 2016 مع منتخب تشيلي.

وأعرب المطيري عن أمنياته بأن يوفق بيتزي في مهمته، وأن يقود "الأزرق" إلى تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

وأشار المطيري إلى أن الاتحاد سيقوم بإعداد المنتخب الأول بالشكل بالمطلوب، واستكمال مشوار التجهيز بصورة مناسبة.

وكانت آخر محطات بيتزي التدريبية هي قيادة منتخب البحرين، قبل الرحيل عنه في شهر فبراير الماضي بالتراضي بين الطرفين.