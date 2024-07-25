أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم كرة المضرب، أنه سيكون آخر من تبقى من "الأربعة الكبار" في التنس بعد إعلان أندي موراي الحائز على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين اعتزاله اللعبة بعد نهاية ألعاب باريس 2024.

وسيشارك البريطاني موراي (37 عاما)، الفائز بذهبيتي منافسات الفردي في الأولمبياد عامي 2012 و2016 في منافسات الزوجي فقط قبل الاعتزال، بينما قد يلعب ديوكوفيتش أمام رافائيل نادال، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة، في الدور الثاني لألعاب باريس.

ومع اعتزال روجر فيدرر عام 2022 واقتراب نادال من نهاية مسيرته الطويلة المرصعة بالألقاب، فإن مهمة إطالة عصر "الأربعة الكبار" تقع على عاتق ديوكوفيتش بمفرده.

وقال ديوكوفيتش "آمل أن يحظى أندي بأفضل وداع ممكن في آخر مباراة رسمية له هنا في الأولمبياد، من أجله ومن أجل بلاده. إنه أسطورة في رياضتنا، وكان لاعبا مهما للغاية في التنس على مستوى العالم".

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وتابع ديوكوفيتش الذي أحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد بيكين 2008 وهي أفضل إنجازاته الأولمبية: "الأمر نفسه ينطبق على نادال، بل أكثر من ذلك مع كل النتائج والإنجازات التي حققها، وخاصة في هذه المدينة، باريس، في بطولة رولان غاروس، لم يحدد بعد موعد اعتزاله لذا نأمل من أجل الرياضة أن يتمكن من الاستمرار".

وتابع النجم الصربي: "لا أفكر في الاعتزال على الرغم من أنني أعلم أن الكثير من الناس يرغبون في اعتزالي حتى ينتهي هذه الحقبة. ولكنني أعتقد أنه طالما بقي واحد على الأقل منا، أعتقد أن العصر سيستمر".

وقال ديوكوفيتش عن المواجهة المحتملة مع نادال "ستكون بالتأكيد مباراة مذهلة، مثل الأيام الخوالي عندما كنا نلعب على كل المحافل الكبرى في العالم تقريبا".

ووصف اللاعبين الشابين كارلوس ألكاراز ويانيك سينر بأنهما أفضل لاعبين في العالم وأنهما "سيحملان لواء الرياضة في المستقبل" لكن هذا لن يمنع الصربي من السعي للفوز بالألقاب.

وأضاف اللاعب الذي خسر أمام ألكاراز في نهائي ويمبلدون في وقت سابق من الشهر الجاري "كنت حاضرا في تحول العديد من الأجيال خلال الأعوام 15 الماضية.

وختم النجم البالغ من العمر 37 عاما: "النهاية أقرب من البداية، ولكنني لا أزال أستمتع بالمنافسة وسأستمر حتى (أشعر) أنني لم أعد أستمتع بها".

وأنهى نوفاك ديوكوفيتش منافسات التنس في النسخة الأخيرة من الألعاب في طوكيو في المركز الرابع.