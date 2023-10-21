صن داونز يهزم بترو أتلتيكو ويقترب من قبل نهائي الدوري الأفريقي
تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في جنوب أفريقيا.
سجل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي هدفين في الشوط الثاني ليتغلب على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2-صفر ليضع قدما في قبل نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، اليوم السبت.
ومنح مارسيلو أليندي التقدم لبطل جنوب أفريقيا بتسديدة قوية من مدى قريب في الدقيقة 67 قبل أن يضاعف ثابيلو ماسيكو النتيجة للضيوف في الدقيقة 80.
وحرم رونوين وليامز حارس صن داونز أصحاب الأرض من التقدم في الشوط الأول عندما تصدى لركلة جزاء من جلبرتو في الدقيقة 42.
وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في جنوب أفريقيا.
ويلتقي الفائز من الفريقين مع الفائز من مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في قبل نهائي البطولة الجديدة التي استحدثها الاتحاد الأفريقي "كاف".
وتعادل الأهلي 2-2 مع سيمبا في دار السلام بافتتاح البطولة، أمس الجمعة.