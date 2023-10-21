صن داونز يهزم بترو أتلتيكو ويقترب من قبل نهائي الدوري الأفريقي

وحرم رونوين وليامز حارس صن داونز أصحاب الأرض من التقدم في الشوط الأول عندما تصدى لركلة جزاء من جلبرتو في الدقيقة 42.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في جنوب أفريقيا.

ويلتقي الفائز من الفريقين مع الفائز من مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في قبل نهائي البطولة الجديدة التي استحدثها الاتحاد الأفريقي "كاف".

وتعادل الأهلي 2-2 مع سيمبا في دار السلام بافتتاح البطولة، أمس الجمعة.