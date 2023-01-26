هل ندم غوارديولا على السماح بانتقال جيسوس وزينتشينكو إلى آرسنال؟

قلل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من شأن التكهنات بأنه نادم على السماح لغابرييل جيسوس، وأوليكسندر زينتشينكو، بالانضمام إلى آرسنال، بينما يستعد مانشستر سيتي لاستضافة الغانرز في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتقل زينتشينكو وجيسوس إلى آرسنال من مانشستر سيتي، الصيف الماضي، مقابل مبلغ إجمالي يزيد على 70 مليون جنيه إسترليني.

ويستعد زينتشينكو لمواجهة زملائه السابقين في الفريق لأول مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الجمعة، على الرغم من أن جيسوس سيغيب عن المباراة حيث يواصل تعافيه من إصابة تعرض لها خلال كأس العالم.