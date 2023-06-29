بعد الانضمام للاتحاد السعودي.. كانتي يستحوذ على نادٍ بلجيكي

النادي كان مملوكاً لرجل الأعمال اللوكسمبورغي فلافيو بيكا منذ عام 2018، وسيتم نقل ملكية النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البلجيكي من فلافيو بيكا إلى كانتي في الأول من يوليو المقبل.

واحتل نادي رويال إكسلسيور المركز الأخير في الدرجة الثانية ببلجيكا الموسم الماضي.

وأصدر نادي رويال إكسلسيور بيانا قال فيه إن فلافيو بيكا "استهدف ضمان مستقبل النادي، وبثّ حياة جديدة فيه عندما قرره بيعه لنغولو كانتي".

وأعرب النادي عن سروره الشديد لنجاح بيكا في "تسليم مفاتيح النادي إلى نغولو كانتي"، واصفًا إياه بأنه لاعب رفيع المستوى، ليس فقط لصفاته الكروية ولكن أيضاً وقبل كل شيء لصفاته البشرية المُعترف بها بالإجماع.

وأضاف النادي البلجيكي في بيانه: "فلافيو يترك نادياً يتمتع بوضع مالي جيد، معفياً من كل الديون".