بعد الانضمام للاتحاد السعودي.. كانتي يستحوذ على نادٍ بلجيكي
استحوذ الفرنسي نغولو كانتي لاعب الاتحاد السعودي الجديد، على ملكية نادي رويال إكسلسيور فيرتون البلجيكي الناشط في الدرجة الثانية.
النادي كان مملوكاً لرجل الأعمال اللوكسمبورغي فلافيو بيكا منذ عام 2018، وسيتم نقل ملكية النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البلجيكي من فلافيو بيكا إلى كانتي في الأول من يوليو المقبل.
واحتل نادي رويال إكسلسيور المركز الأخير في الدرجة الثانية ببلجيكا الموسم الماضي.
وأصدر نادي رويال إكسلسيور بيانا قال فيه إن فلافيو بيكا "استهدف ضمان مستقبل النادي، وبثّ حياة جديدة فيه عندما قرره بيعه لنغولو كانتي".
وأعرب النادي عن سروره الشديد لنجاح بيكا في "تسليم مفاتيح النادي إلى نغولو كانتي"، واصفًا إياه بأنه لاعب رفيع المستوى، ليس فقط لصفاته الكروية ولكن أيضاً وقبل كل شيء لصفاته البشرية المُعترف بها بالإجماع.
وأضاف النادي البلجيكي في بيانه: "فلافيو يترك نادياً يتمتع بوضع مالي جيد، معفياً من كل الديون".
يذكر أن نادي الاتحاد السعودي أعلن مؤخرا التعاقد مع كانتي قادما من تشيلسي بعقد لمدة ثلاث سنوات.
والتحق كانتي، البالغ 32 عاما، بمواطنه كريم بنزيما، الذي انضم للاتحاد في وقت سابق من الشهر الجاري في صفقة ضخمة.
ويعد كانتي من أبرز لاعبي خط الوسط المدافعين، وسيمثل إضافة قوية للفريق السعودي قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.
وأصبح الدوري السعودي جاذبا للاعبين كبار في أوروبا بعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية العام الماضي.