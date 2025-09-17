الخطيب وياسين منصور.. شراكة مخيفة أم صراع مرعب على رئاسة الأهلي؟

تترقب جماهير الأهلي المصري حسم ملامح انتخابات القلعة الحمراء المقررة بشكل مبدئي في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري بياناً رسمياً أعلن خلاله حصوله على راحة بسبب مشاكل صحية بجانب عدم خوض الانتخابات القادمة.

وقطع الخطيب إجازته سريعاً بعد أن ظهر في مقر القلعة الحمراء لمناقشة ملف المدير الفني الجديد لفريق الكرة.

وتلقى الخطيب اتصالات مكثفة من أجل التراجع عن قراره بالابتعاد عن الانتخابات بينما تدور أنباء قوية حول ترشح رجل الأعمال ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم السابق بالنادي الأهلي لرئاسة النادي.

ودارت أنباء حول احتمالية شراكة يبن الخطيب وياسين منصور في انتخابات الأهلي القادمة بترشح الأخير على منصب نائب الرئيس مع الخطيب حال ترشحه لرئاسة النادي.

وأصبحت انتخابات الأهلي بين شراكة قوية بين الخطيب وياسين منصور أو صراع مرعب على مقعد الرئاسة.

تحالف مخيف

السيناريو الأول في انتخابات الأهلي يتمثل في تحالف الخطيب مع ياسين منصور وترشح الأخير في منصب نائب الرئيس ضمن قائمة "بيبو".

ويراهن الخطيب على علاقته الشخصية مع ياسين منصور منذ سنوات طويلة حين شغل الأخير عضوية مجلس إدارة الأهلي في عهد حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، وزامل الخطيب وقتها.

وأنهى ياسين منصور مقاطعته للعمل داخل الأهلي في عهد الخطيب كرئيس للنادي حيث شغل منصب رئاسة شركة كرة القدم كما كان عضواً بلجنة لتنمية الموارد.

تحالف الخطيب وياسين منصور سيكون مخيفاً لأنه سيضمن للأهلي تطور اقتصادي هائل بوجود رجل أعمال بقيمة منصور مع الحفاظ على قوة الخطيب وشعبيته وجماهيريته.

صراع مرعب

السيناريو الآخر يتمثل في صراع مرعب على رئاسة النادي حال قرر ياسين منصور دخول الانتخابات ومنافسة الخطيب.

ياسين منصور يملك من الخبرات والقدرات المالية ما يؤهله لتشكيل قائمة قوية تنافس في الانتخابات ببرنامج طموح يستطيع إقناع أعضاء الجمعية العمومية.

ومع المعاناة الصحية للخطيب وظهور بعض المشاكل في فريق الكرة، ستكون المهمة أكثر صعوبة في وجه بيبو للاحتفاظ بمقعد رئاسة النادي.