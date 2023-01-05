مباراة الهلال والاتحاد: علي البليهي يضرب الكرة في وجه عبدالرزاق حمدالله (فيديو)
شهدت مباراة الهلال والاتحاد، والتي تقام بين الفريقين اليوم الخميس، في كلاسيكو الدوري السعودي، لقطة مثيرة بطلاها علي البليهي مدافع الزعيم، وعبدالرزاق حمدالله مهاجم العميد.
ويستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) مساء اليوم الخميس المواجهة والتي تجمع بين الاتحاد وضيفه الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري روشن للمحترفين.
وفي الدقيقة 29 ارتكب محمد كنو خطأ مع عبدالرزاق حمدالله، في منطقة وسط الملعب، ليسقط المهاجم المغربي على الأرض.
وعقب سقوط حمدالله ركل المدافع علي البليهي الكرة في وجه المهاجم المغربي الذي سقط مرة أخرى ممسكًا بوجهه.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وحقق الفريق 7 انتصارات و3 تعادلات وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الخسارة.
وسجل الاتحاد 16هدفًا واستقبل 3 أهداف فقط خلال 10 مباريات وهو صاحب أقوى دفاع في الدوري.
ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وحقق الفريق 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة.
وسجل الهلال 20 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال 11 مباراة خاضها الفريق بالدوري.