مباراة الهلال والاتحاد: علي البليهي يضرب الكرة في وجه عبدالرزاق حمدالله (فيديو)

ويستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) مساء اليوم الخميس المواجهة والتي تجمع بين الاتحاد وضيفه الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري روشن للمحترفين.

وفي الدقيقة 29 ارتكب محمد كنو خطأ مع عبدالرزاق حمدالله، في منطقة وسط الملعب، ليسقط المهاجم المغربي على الأرض.

وعقب سقوط حمدالله ركل المدافع علي البليهي الكرة في وجه المهاجم المغربي الذي سقط مرة أخرى ممسكًا بوجهه.