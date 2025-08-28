نائب مبعوث روسيا للأمم المتحدة: تحرك الترويكا بشأن إيران ليس له أي تأثير قانوني

logo
رياضة

بقميص يحمل توقيع الأسطورة.. حارس ميسي يحقق حلم الشاب "يزيد" (فيديو وصور)

بقميص يحمل توقيع الأسطورة.. حارس ميسي يحقق حلم الشاب "يزيد" (فيديو وصور)
ميسي يهدي قميصه إلى مشجع من ذوي الهممالمصدر: انستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 12:24 م

حقق ياسين شيوكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، حلمًا لشخص يدعى يزيد من ذوي الهمم.

وأعاد شيوكو نشر مقطع فيديو نشره الشاب يزيد عبر حسابه بموقع إنستغرام، وهو يتلقى هدية خاصة من حارس ميسي.

ونشر يزيد عبر حسابه بموقع إنستغرام مقطع فيديو لياسين شيوكو وهو يوجه له التهنئة بعيد ميلاده الثامن عشر.

أخبار ذات علاقة

ميسي

احتفال رائع لميسي مع أبنائه بعد التأهل لنهائي كأس الدوريات (فيديو)

 وعلق يزيد على الفيديو قائلاً:" مرحباً بكم جميعاً، أنا بخير وتلقيت هدية ضخمة في عيد ميلادي الثامن عشر".

ميسي يهدي قميصه إلى مشجع من ذوي الهمم

 وأضاف:" شكراً أخي ياسين لقد حققت أحد أحلامي وإهدائي هذا القميص الرائع لإنتر ميامي".

بوسكيتس يهدي قميصه إلى مشجع من ذوي الهمم

 

ونشر الشاب في الفيديو صورة لقميص إنتر ميامي يحمل توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويحمل الرقم 95 مع كلمة يزيد.

أخبار ذات علاقة

تايلور سويفت وكريستيانو رونالدو

لم تقدر على ميسي.. تايلور سويفت توجه "ضربة" لكريستيانو رونالدو

 وبدأ الفيديو برسالة رائعة من حارس ميسي، كما ظهر سيرجيو بوسكيتس نجم إنتر ميامي وهو يحمل القميص أيضاً.

قميص يزيد بتوقيع نجوم إنتر ميامي

أخبار ذات علاقة

ليونيل ميسي

تقييم مذهل لميسي بعد قيادته إنتر ميامي للفوز على أورلاندو سيتي (صورة)

 ونال يزيد توقيع النجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي على القميص الذي وصله كهدية من ياسين شيوكو.

وشارك ميسي في فوز فريقه فجر اليوم الخميس، على حساب أورلاندو سيتي بنتيجة 3-1 في نصف نهائي الدوريات، وسجل هدفين لصالح إنتر ميامي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC