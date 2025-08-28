بقميص يحمل توقيع الأسطورة.. حارس ميسي يحقق حلم الشاب "يزيد" (فيديو وصور)

حقق ياسين شيوكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، حلمًا لشخص يدعى يزيد من ذوي الهمم.

وأعاد شيوكو نشر مقطع فيديو نشره الشاب يزيد عبر حسابه بموقع إنستغرام، وهو يتلقى هدية خاصة من حارس ميسي.

ونشر يزيد عبر حسابه بموقع إنستغرام مقطع فيديو لياسين شيوكو وهو يوجه له التهنئة بعيد ميلاده الثامن عشر.

وعلق يزيد على الفيديو قائلاً:" مرحباً بكم جميعاً، أنا بخير وتلقيت هدية ضخمة في عيد ميلادي الثامن عشر".

وأضاف:" شكراً أخي ياسين لقد حققت أحد أحلامي وإهدائي هذا القميص الرائع لإنتر ميامي".

ونشر الشاب في الفيديو صورة لقميص إنتر ميامي يحمل توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويحمل الرقم 95 مع كلمة يزيد.

وبدأ الفيديو برسالة رائعة من حارس ميسي، كما ظهر سيرجيو بوسكيتس نجم إنتر ميامي وهو يحمل القميص أيضاً.

ونال يزيد توقيع النجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي على القميص الذي وصله كهدية من ياسين شيوكو.

وشارك ميسي في فوز فريقه فجر اليوم الخميس، على حساب أورلاندو سيتي بنتيجة 3-1 في نصف نهائي الدوريات، وسجل هدفين لصالح إنتر ميامي.