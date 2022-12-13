فينسنت أبو بكر يحسم مصيره مع النصر السعودي

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن أبو بكر قرر مغادرة النصر، وأنه طلب من مدير أعماله إرسال رسالة إلى فنربخشة الذي طالما أراد التعاقد معه، قائلًا: "أنا جاهز للحضور" خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقدم أبو بكر أداءً مميزًا مع منتخب بلاده الكاميرون في منافسات كأس العالم المقامة حاليًا في قطر، حيث شارك في 3 مباريات سجل خلالها هدفين، ونجح في صناعة هدف واحد، مما أدى إلى مهاجمة جماهير النصر لللاعب بسبب التقصير في أدائه مع "العالمي" خلال الموسم الجاري، بحسب تقديرهم.

وكانت عدة تقارير قد ذكرت أن إدارة النصر تلقت العديد من العروض الجادة من عدة أندية ترغب في كسب خدمات فينسنت أبو بكر بعد أدائه اللافت مع منتخب بلاده في منافسات المونديال.

وينتهي عقد فينسنت أبو بكر مع نادي النصر في يونيو 2024، والذي انضم إليه في صيف 2021 قادمًا من نادي بشكتاش التركي بعقد مدته 3 سنوات.

وبدأ فينسنت أبو بكر صاحب الـ30 عامًا مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي، حتى انتقل لمواطنه نادي لوريان في 2013، قبل أن ينضم لنادي بورتو البرتغالي.

وتبلغ القيمة السوقية لأبو بكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم مع الفريق في 8 مباريات، وأحرز هدفين فقط.