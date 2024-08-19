افتتح يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه كومو بنتيجة 3-0، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الأولى من عمر الكالتشيو.

تقدم صامويل ميانغولا لصالح يوفنتوس في الدقيقة 23 من عمر المباراة بعد استحواذ من لاعبي السيدة العجوز.

وحرم القائم المهاجم دوسان فلاهوفيتش في تسجيل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقة 42.

وسجل تيموتي وياه الهدف الثاني لصالح البيانكونيري في الدقيقة 45+1 من تسديدة تجاوزت خط المرمى.

وألغى الحكم هدفًا ثالثًا لصالح يوفنتوس عن طريق فلاهوفيتش في الدقيقة 49 من كرة عرضية حولها اللاعب برأسية في مرمى فريقه.

وأحرز أندريا كامبياسو الهدف الثالث لصالح يوفنتوس في الدقيقة 90+1 من عمر اللقاء.

وحضر ليليان تورام نجم منتخب فرنسا ومدافع يوفنتوس الأسبق المباراة لدعم نجله كيفيرين الذي لعب أساسيًأ في صفوف السيدة العجوز.

وافتتح يوفنتوس عهد مدربه الجديد تياغو موتا بالفوز على كومو الصاعد للدوري الإيطالي بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس.

ولم يشارك في المباراة الوافد الجديد العراقي علي جاسم الذي انضم إلى صفوف نادي كومو بعد مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وغاب أيضًا الوافد الجديد رافايل فاران؛ بسبب الإصابة عن صفوف كومو.