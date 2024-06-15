أول الراحلين عن الاتحاد السعودي

ويجب على إدارة "العميد" اختيار حارسين محليين إلى جانب الحارس الأجنبي في قائمة الـ25 لاعبًا التي أقرتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم السعودي.

ووفقا للتقرير، سيكون حامد الشنقيطي أحد الحارسين المحليين الذي سيتم قيده في قائمة الفريق الأول لنادي الاتحاد، وقد تم التعاقد معه في الصيف الحالي قادمًا من الشباب، وبالتالي يجب أن يتخلى الفريق عن اثنين من الحراس الثلاثة الآخرين، وهم: عبدالله المعيوف، ومحمد المحاسنة وأسامة المرمش.

ووفقا للصحيفة، سيرحل المرمش عن الاتحاد في صيف العام الحالي، بقرار من المدير الرياضي الإسباني، بينما تتم المفاضلة حاليًا بين المعيوف والمحاسنة، لقيد أحدهما والتخلي عن الثاني نهائيًا.