تفاعل هائل مع لفتة كريستيانو رونالدو الرائعة لتكريم جوتا (صور)

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في انتصار منتخب بلاده على حساب أرمينيا بنتيجة 5-0 مساء السبت في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أخبار ذات علاقة رونالدو يقود البرتغال لسحق أرمينيا بخماسية في مستهل تصفيات المونديال

وخطف رونالدو الأنظار بعدما رفع يده إلى السماء احتفالاً بالهدف الأول له والثاني للبرتغال في إشارة لإهدائه إلى روح زميله الراحل ديوغو جوتا.

وفارق جوتا الحياة عن عمر يناهز 28 عاماً إثر حادث سير مروع في إسبانيا ما أحدث صدمة كبيرة في الأوساط الكروية العالمية.

وخاض منتخب البرتغال أول مباراة رسمية بعد وفاة جوتا وشقيقه أندريا سيلفا وهو الأمر الذي تصدر المشهد في انتصار حامل لقب دوري الأمم الأوروبية على أرمينيا.

ونالت لفتة رونالدو الرائعة لتكريم جوتا تفاعلاً هائلاً من متابعي النجم البرتغالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت مشجعة على تصرف رونالدو عبر موقع إنستغرام:" يا لك من لاعب رائع ومحبوب" بينما أشار مشجع آخر إلى أن هذا الاحتفال لوالد رونالدو الذي توفى قبل 20 عاماً ولروح جوتا.

أخبار ذات علاقة ماذا يحتاج رونالدو ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم؟

وكان منتخب البرتغال قد قرر منح قميص ديوغو جوتا إلى زميله روبن نيفيز الذي لعب بجواره في صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.