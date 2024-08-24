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أوروغواي تعلق كل أنشطة كرة القدم بعد تعرض لاعب لأزمة قلبية | إرم نيوز

رياضة

أوروغواي تعلق كل أنشطة كرة القدم بعد تعرض لاعب لأزمة قلبية

أوروغواي تعلق كل أنشطة كرة القدم بعد تعرض لاعب لأزمة قلبية
خوان إزكيردو عقب سقوطه في الملعبالمصدر: منصة X
وكالات
وكالات
24 أغسطس 2024، 5:51 ص

علّقت أوروغواي كل أنشطة كرة القدم خلال الأسبوع الحالي، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة؛ بسبب "الحالة الصحية الدقيقة لخوان إزكيردو"، بعدما عانى مدافع ناسيونال من اضطراب في ضربات القلب خلال المباراة ضد ساو باولو، في كأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية.

وسقط إزكيردو، الذي دخل بين الشوطين بديلا لسيباستيان كواتس، على الأرض مغشيا عليه في الدقيقة 84 من دون احتكاك مع أي لاعب آخر.

ونُقِل المدافع (27 عاما) من الملعب في سيارة إسعاف فاقدا الوعي. ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

 

وقالت جمعية حقوق لاعبي كرة القدم المحترفين في أوروغواي: "نظرا للحالة الصحية الدقيقة للاعب خوان إزكيردو، فإننا نبلغكم بقرارنا تعليق أنشطة كرة القدم الاحترافية المقررة هذا الأسبوع.

"أولويتنا في الوقت الحالي الاعتناء بصحة خوان، لذلك سنتابع تطور حالته من كثب في الساعات المقبلة".

ونشر ناسيونال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حالة إزكيردو مستقرة، لكنه يظل تحت التخدير في وحدة العناية المركزة في المستشفى، وسيكون "تحت المراقبة 72 ساعة على الأقل".

كأس ليبرتادوريس

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