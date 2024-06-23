الملعب التونسي يهزم النجم الساحلي برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس تونس

افتتح هيثم الجويني التسجيل للملعب التونسي في الدقيقة الثالثة عندما استغل خروجًا غير موفق من رائد القزاح حارس مرمى النجم ليسدد كرة زاحفة بقدمه اليمنى وجدت طريقها إلى الشباك الخالية.

وسدد لؤي بن حسين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أدرك بها التعادل للنجم في الدقيقة 44 قبل أن يضع حمزة بن عبدة فريق الملعب في المقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 50.

وسجل حمزة الجلاصي هدف التعادل للنجم في الدقيقة 69 بضربة رأس أسكن بها الكرة في الشباك على يسار سامي هلال حارس مرمى الملعب، بعدما تلقى عرضية متقنة من راقي العواني.

وبعد أقل من أربع دقائق من بداية الوقت الإضافي، جاء الهدف الثالث للملعب وسجله فرج بن نجيمة مدافع النجم بالخطأ في مرمى فريقه عندما اصطدمت به كرة من البديل محمد ديالو.

وفي الدقيقة 11 من الشوط الإضافي الأول، سجل الجويني الهدف الرابع للملعب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.