الملعب التونسي يهزم النجم الساحلي برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس تونس
تأهل نادي الملعب التونسي إلى نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم، بعد فوزه على مستضيفه النجم الساحلي مساء اليوم الأحد، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.
وفاز الملعب التونسي بنتيجة 4-2 بعد التمديد على وقت إضافي، حيث انتهت المواجهة في وقتها القانوني بنتيجة 2-2 بالملعب الأولمبي بسوسة.
افتتح هيثم الجويني التسجيل للملعب التونسي في الدقيقة الثالثة عندما استغل خروجًا غير موفق من رائد القزاح حارس مرمى النجم ليسدد كرة زاحفة بقدمه اليمنى وجدت طريقها إلى الشباك الخالية.
وسدد لؤي بن حسين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أدرك بها التعادل للنجم في الدقيقة 44 قبل أن يضع حمزة بن عبدة فريق الملعب في المقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 50.
وسجل حمزة الجلاصي هدف التعادل للنجم في الدقيقة 69 بضربة رأس أسكن بها الكرة في الشباك على يسار سامي هلال حارس مرمى الملعب، بعدما تلقى عرضية متقنة من راقي العواني.
وبعد أقل من أربع دقائق من بداية الوقت الإضافي، جاء الهدف الثالث للملعب وسجله فرج بن نجيمة مدافع النجم بالخطأ في مرمى فريقه عندما اصطدمت به كرة من البديل محمد ديالو.
وفي الدقيقة 11 من الشوط الإضافي الأول، سجل الجويني الهدف الرابع للملعب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ولحق الملعب بذلك في الدور قبل النهائي بالنادي البنزرتي الذي تأهل على حساب سبورتنغ بن عروس، والأولمبي الباجي الذي أطاح بمستقبل المرسى.
ويحمل الترجي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس برصيد 15 لقبًا ويليه الأفريقي برصيد 13 لقبًا، ثم النجم بعشرة ألقاب بينما توج الملعب التونسي ست مرات.