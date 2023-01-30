إنتر ميلان يحاول التعاقد مع هاري ماغواير من مانشستر يونايتد
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن إنتر ميلان حريص على التعاقد مع هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد.
وتراجع قلب دفاع إنجلترا عن ترتيب المدافعين في مانشستر يونايتد هذا الموسم، ويمكن أن يكون مستعدًا للرحيل المفاجئ على الرغم من تألقه في كأس العالم.
وبحسب "ذا صن" فقد أجرى إنتر ميلان استفسارًا حول مدى توفر ماغواير البالغ من العمر 29 عامًا، وأوضحت أن الصفقة قد تتم بنظام الإعارة.
ومع ذلك فإن ماغواير يرغب في الانتظار حتى الصيف لاتخاذ قرار بشأن مستقبله على المدى الطويل.
ونقلت "ذا صن" عن صحيفة "ديلي ميل" أن ماغواير مستعد للتحلي بالصبر للحصول على فرصة في حال تحولت الإصابات والإيقافات إلى مشاكل للمدرب إريك تين هاغ.
وأكد ماغواير مؤخرًا أنه لا يريد أن يصبح لاعبًا احتياطيًا في مانشستر يونايتد.
وكان ماغواير في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد بنسبة 20% فقط من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وبشكل عام لعب 16 مرة تحت قيادة تين هاغ مع ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران، الخيار الأول في قلب الدفاع.
وقد يتجه إنتر ميلان للتعاقد مع قلب دفاع، حيث يقال إن ميلان سكرينيار يقترب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.
وأشارت "ذا صن" إلى أن إنتر ميلان سيحاول التعاقد مع فيكتور ليندلوف زميل ماغواير في مانشستر يونايتد، حال فشل ضم الأخير في يناير.
لكن تم رفض هذا الاقتراح من مانشستر يونايتد الذي يتطلع للحفاظ على لاعبيه الرئيسيين مع جدول مباريات مزدحم.