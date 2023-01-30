إنتر ميلان يحاول التعاقد مع هاري ماغواير من مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن إنتر ميلان حريص على التعاقد مع هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد.

وتراجع قلب دفاع إنجلترا عن ترتيب المدافعين في مانشستر يونايتد هذا الموسم، ويمكن أن يكون مستعدًا للرحيل المفاجئ على الرغم من تألقه في كأس العالم.

وبحسب "ذا صن" فقد أجرى إنتر ميلان استفسارًا حول مدى توفر ماغواير البالغ من العمر 29 عامًا، وأوضحت أن الصفقة قد تتم بنظام الإعارة.