ردّ النادي الأهلي بشكل فوري، على قرار نادي بيراميدز، بزيادة أسعار تذاكر مباراة الفريقين بالدوري المصري، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

وأعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن بيع تذاكر مباريات الدوري المصري، مساء أمس الأربعاء، طرح تذاكر الجولة الـ31 من الدوري، ومن ضمنها مباراة الأهلي وبيراميدز.

ووصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة شمال إلى 200 جنيه، بعد أن أعلنت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق أن الحد الأدنى لسعر تلك الدرجة هو 75 جنيهًا مصريًّا.

وهاجم عدد كبير من الجماهير شركة تذكرتي، عبر منصات التواصل؛ بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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وعلى الفور أصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه، إن محمود الخطيب، رئيس النادي، وجّه صباح اليوم بعد العرض وموافقة مجلس الإدارة بإرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة، يطلب فيه مخاطبة نادي بيراميدز للتواصل مع شركة "تذكرتي" لتمكين النادي الأهلي من سداد القيمة المالية الكاملة للتذاكر فئة الدرجة الثالثة يمين المخصصة لجماهير الأهلي.

وقال الأهلي: "جاء في الخطاب الذي تم إرساله بالفعل، أنه نظرًا لأسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فإن النادي سوف يقوم بسداد قيمة الـــ 7500 تذكرة الخاصة بالدرجة الثالثة يمين التي قامت جماهير الأهلي بشرائها، على أن يتم إعادة المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها من الجماهير".

وأكد الأهلي في بيانه أن النادي سيتحمل أيضًا كل الرسوم المالية المترتبة على إعادة ثمن هذه التذاكر.

ونوّه النادي الأهلي أيضًا، إلى أنه سبق وأن أرسل خطابًا للرابطة بتاريخ 13 يوليو الجاري يخطرها بقراره الخاص بتخفيض سعر تذكرة الدرجة الثالثة في جميع المباريات القادمة المملوكة للنادي إلى 50 جنيهًا، ولأن هذا المبلغ أقل من قيمة تكلفة التذكرة.

وتقرر أن يتحمل النادي الفارق المالي المستحق لشركة تذكرتي في هذا الشأن، وذلك للتخفيف عن جماهير الأهلي، وفق ما جاء في البيان.

يذكر أن صراع صدارة الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز اشتعل في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم الحالي 2023 – 2024.

ويلعب الفريقان، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وواصل الأهلي مطاردة بيراميدز المتصدر بعد فوزه على مودرن سبورت، أمس الأول الثلاثاء.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من الفوز في 21 لقاء، والتعادل بـ5 مواجهات، وتلقى هزيمتين.

بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بعد الفوز في 20 لقاء، والتعادل بـ3 مباريات، وخسر في مباراتين.