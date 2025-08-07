أشعل الميركاتو الشتوي.. 3 صفقات نارية في الزمالك

كشفت تقارير إعلامية أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بدأ مبكرا الإعداد لصفقات الميركاتو الشتوي في يناير المقبل، حيث وضع على طاولة مفاوضاته التعاقد مع 3 لاعبين.

وأغلق باب القيد المحلي، مساء الأربعاء، قبل انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، يوم الجمعة.

وأبرم نادي الزمالك مجموعة من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل خطة الأبيض التعاقدية استعدادا لقادم المنافسات بالموسم المقبل في مختلف المسابقات.

وتمكن الزمالك من التعاقد مع 10 لاعبين، من مختلف الدوريات، وهم: مهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا.

ويستهل نادي الزمالك الموسم الجديد، بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ويقام اللقاء في ملعب هيئة قناة السويس.

ويسعى النادي الأبيض للمنافسة على المسابقات كافة التي يشارك بها، وهي الدوري المصري، كأس مصر، السوبر المصري، كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، "هناك مفاوضات لضم أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي في يناير المقبل، والفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، الذي حاول النادي ضمه بكل قوة في الميركاتو الصيفي ولكن الصفقة فشلت، ولكن الإدارة ستعمل على التوقيع مع اللاعب لضمه في يناير بـ20 مليون جنيه مصري، وهناك ثقة كبيرة في إمكانياته لعمل إضافة في وسط الملعب، وأيضا الفريق الأبيض يسعى لضم توفيق محمد، لاعب بتروجت في ميركاتو يناير".