تشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة مع دخولها إلى اليوم السابع بعد افتتاحها بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي.
وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية:
يوسف طلبة (مصر) - فلوران أونره (ألمانيا) - 10:30 صباحًا.
ظفار كوستيوف (الإمارات) - ليوناردو جونكلافيس (البرازيل) - 11:00 صباحًا
إسبانيا - مصر - 12:00 ظهرًا
الفروسية - منافسات الفرق - قفز حواجز
السعودية - 12:00 ظهرًا
الإمارات - 12:00 ظهرًا
جواد صيود (الجزائر) - 200 متر متنوعة - 12:47 ظهرًا
إيمان خليف (الجزائر) - أنجيلا كاريني (إيطاليا) - 66 كيلو - 12:48 ظهرًا
رميسة بوعلام (الجزائر) - أريا فيلاجاز (الفيليبين) - 50 كيلو - 21:16 مساءً
وداد بيرتال (المغرب) - بانج شولمي (كوريا الشمالية) - 54 كيلو - 18:06 مساءً
مصر - إيطاليا - 12:50 ظهرًا
طائرة شاطئية رجال
قطر - أستراليا - 11:00 صباحًا
كوبا - المغرب - 13:00 ظهرًا
رامي بودروما (الجزائر) - السباق الـ 11 - 13:03 ظهرًا
رامي بودروما - السباق الـ 12 - بعد نهاية السباق الـ 11
رامي بودروما - السباق الـ 13 - بعد نهاية السباق الـ 12
رامي بودروما - السباق الـ 14 - بعد نهاية السباق الـ 13
رامي بودروما - السباق الـ 15 - بعد نهاية السباق الـ 14
رامي بودروما - السباق الـ 16 - بعد نهاية السباق الـ 15
رامي بودروما - السباق الـ 17 - بعد نهاية السباق الـ 16
رامي بودروما - السباق الـ 18 - بعد نهاية السباق الـ 17
علي بدوي (مصر) - السباق الأول - 13:15 ظهرًا
علي بدوي - السباق الثاني - بعد السباق الأول
رامي بودروما - السباق الـ 19 - 20:30 مساءً
رامي بودروما - السباق الـ 20 - بعد نهاية السباق الـ 19
ماتيس سودي - المغرب - 16:30 عصرًا
سليم الجمعي (تونس) - 16:30 عصرًا
خلود منسي (مصر) - السباق الأول - 16:35 عصرًا
خلود منسي - السباق الثاني - بعد السباق الأول
أمينة شاه (الكويت) - السباق الأول - 16:35 عصرًا
أمينة شاه - السباق الثاني - بعد السباق الأول
كايليا نيمور (الجزائر) جمباز - 19:15 مساءً
عمر عصر(مصر) - ترولس مورجيراد (السويد) - 22:00 مساءً