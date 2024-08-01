تشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة مع دخولها إلى اليوم السابع بعد افتتاحها بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية:

وفيما يلي أبرز منافسات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 ومواعيد المواجهات بتوقيت مكة المكرمة:

قوس وسهم - فردي رجال

يوسف طلبة (مصر) - فلوران أونره (ألمانيا) - 10:30 صباحًا.

جودو - رجال

ظفار كوستيوف (الإمارات) - ليوناردو جونكلافيس (البرازيل) - 11:00 صباحًا

طائرة شاطئية سيدات

إسبانيا - مصر - 12:00 ظهرًا

الفروسية - منافسات الفرق - قفز حواجز

السعودية - 12:00 ظهرًا

الإمارات - 12:00 ظهرًا

سباحة - رجال

جواد صيود (الجزائر) - 200 متر متنوعة - 12:47 ظهرًا

ملاكمة - سيدات

إيمان خليف (الجزائر) - أنجيلا كاريني (إيطاليا) - 66 كيلو - 12:48 ظهرًا

رميسة بوعلام (الجزائر) - أريا فيلاجاز (الفيليبين) - 50 كيلو - 21:16 مساءً

وداد بيرتال (المغرب) - بانج شولمي (كوريا الشمالية) - 54 كيلو - 18:06 مساءً

مبارزة - سلاح الشيش - فرق سيدات

مصر - إيطاليا - 12:50 ظهرًا

طائرة شاطئية رجال

قطر - أستراليا - 11:00 صباحًا

كوبا - المغرب - 13:00 ظهرًا

الإبحار - رجال

رامي بودروما (الجزائر) - السباق الـ 11 - 13:03 ظهرًا

رامي بودروما - السباق الـ 12 - بعد نهاية السباق الـ 11

رامي بودروما - السباق الـ 13 - بعد نهاية السباق الـ 12

رامي بودروما - السباق الـ 14 - بعد نهاية السباق الـ 13

رامي بودروما - السباق الـ 15 - بعد نهاية السباق الـ 14

رامي بودروما - السباق الـ 16 - بعد نهاية السباق الـ 15

رامي بودروما - السباق الـ 17 - بعد نهاية السباق الـ 16

رامي بودروما - السباق الـ 18 - بعد نهاية السباق الـ 17

علي بدوي (مصر) - السباق الأول - 13:15 ظهرًا

علي بدوي - السباق الثاني - بعد السباق الأول

رامي بودروما - السباق الـ 19 - 20:30 مساءً

رامي بودروما - السباق الـ 20 - بعد نهاية السباق الـ 19

تجديف متعرج - رجال

ماتيس سودي - المغرب - 16:30 عصرًا

سليم الجمعي (تونس) - 16:30 عصرًا

الإبحار - سيدات

خلود منسي (مصر) - السباق الأول - 16:35 عصرًا

خلود منسي - السباق الثاني - بعد السباق الأول

أمينة شاه (الكويت) - السباق الأول - 16:35 عصرًا

أمينة شاه - السباق الثاني - بعد السباق الأول

ألعاب قوى

كايليا نيمور (الجزائر) جمباز - 19:15 مساءً

تنس الطاولة - فردي رجال

عمر عصر(مصر) - ترولس مورجيراد (السويد) - 22:00 مساءً