مفاجأة سعيدة لبرشلونة
ميكايل فاي يقدم أداءً رائعًا في أكاديمية البلوغرانا.
تلقى برشلونة مفاجأة سعيدة بتألق لاعبه السنغالي ميكايل فاي مع برشلونة أتلتيك.
وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فقد سجل ميكايل فاي هدفين في آخر مباراتين لبرشلونة، رغم أنه يلعب في الدفاع.
وأوضح رومانو أن ميكايل فاي، البالغ من العمر 19 عاما، يقدم أداءً رائعًا في أكاديمية البلوغرانا.
وأشار إلى أن برشلونة سعيد جدًا بأداء اللاعب حيث رفض بالفعل عرضًا بقيمة 9 ملايين يورو من لانس الفرنسي في يناير.
وتعاقد برشلونة أتلتيك مع ميكايل فاي من كوستوسيا في صيف 2023 مقابل 1.5 مليون يورو بعقد حتى 2027.
ويجيد ميكايل فاي اللعب في قلب الدفاع وعلى الجانب الأيسر.
وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك مع الفريق في 21 مباراة.