مفاجأة سعيدة لبرشلونة

وأشار إلى أن برشلونة سعيد جدًا بأداء اللاعب حيث رفض بالفعل عرضًا بقيمة 9 ملايين يورو من لانس الفرنسي في يناير.

وتعاقد برشلونة أتلتيك مع ميكايل فاي من كوستوسيا في صيف 2023 مقابل 1.5 مليون يورو بعقد حتى 2027.

ويجيد ميكايل فاي اللعب في قلب الدفاع وعلى الجانب الأيسر.

وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك مع الفريق في 21 مباراة.