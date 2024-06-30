أخبار مفرحة لجماهير الهلال بشأن نيمار

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مراحل التأهيل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، والذي يتأهب للعودة للملاعب في الموسم المقبل.

وغاب نيمار عن المشاركة مع الهلال، منذ أكتوبر الماضي، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة.

وتواجد نيمار في أمريكا لمواصلة برنامجه التأهيلي، إضافة لدعم منتخب بلاده الذي يُشارك في بطولة كوبا أمريكا.

وقالت صحيفة "الرياضية"، إن نيمار خضع لاختبارات عضلية بأحد مراكز التأهيل، في ولاية لاس فيغاس الأمريكية، يوم السبت.