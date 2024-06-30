أخبار مفرحة لجماهير الهلال بشأن نيمار
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مراحل التأهيل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، والذي يتأهب للعودة للملاعب في الموسم المقبل.
وغاب نيمار عن المشاركة مع الهلال، منذ أكتوبر الماضي، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة.
وتواجد نيمار في أمريكا لمواصلة برنامجه التأهيلي، إضافة لدعم منتخب بلاده الذي يُشارك في بطولة كوبا أمريكا.
وقالت صحيفة "الرياضية"، إن نيمار خضع لاختبارات عضلية بأحد مراكز التأهيل، في ولاية لاس فيغاس الأمريكية، يوم السبت.
وأضافت أن النجم البرازيلي سينضم إلى مرحلة الإعداد الخاصة بالهلال، يوم الاثنين المقبل، بعد العودة من الإجازة، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.
ويتابع الإسباني خوان خيمينيز، طبيب النادي، آخر التقارير بشأن مراحل تأهيل نيمار، التي على ضوئها سيتحدَّد موعد دخوله التدريبات الجماعية.
ونشر نيمار أخيرا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "X"، حيث تواجد في أحد مراكز التأهيل الشهيرة، ضمن حملة دعائية، وهو يقوم بتدريبات بدنية قوية وبدا في حالة جيدة للغاية، كما قام ببعض المهارات الفنية بالكرة.
وتناقلت الحسابات الجماهيرية لنادي الهلال، مقطع الفيديو بشكل واسع، حيث أشادت بالمستوى البدني لنيمار، وتمنوا عودته سريعًا إلى تدريبات الزعيم والمشاركة مع بطل السعودية في الموسم المقبل.
وانتقل نيمار إلى الهلال، مطلع الموسم الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، ولم يشارك إلا في 5 مباريات مع الزعيم، سجَّل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع اثنين.