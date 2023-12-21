تعليق عاطفي من مبابي بعد أول مشاركة تجمعه بشقيقه في مباراة رسمية

من جهته علق إيثان على أول مشاركة رسمية له قائلا: "إنه أمر جميل، خاصة أنني بدأت في بارك دي برينس أمام جماهيرنا، أنا سعيد جدًا وآمل أن يكون هناك المزيد، أعتقد أنها هدية لطيفة لأخي كيليان، وأنا سعيد جدًا، لقد سجل هدفين جيدين لذلك أعتقد أنه سيكون سعيدًا".

واحتفل كيليان مبابي أمس بعيد ميلاده الخامس والعشرين.