تعليق عاطفي من مبابي بعد أول مشاركة تجمعه بشقيقه في مباراة رسمية
علق النجم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على أول مشاركة لشقيقه الأصغر إيثان ذي الـ 16 عاما في مباراة رسمية.
ودفع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بإيثان في الدقيقة 92 أمام ميتز في الدوري الفرنسي.
وسجل مبابي هدفين، ليساعد متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على الفوز 3-1 على ميتز باستاد بارك دي برينس أمس الأربعاء.
ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، ويتقدم بخمس نقاط على نيس صاحب المركز الثاني وبسبع نقاط على موناكو صاحب المركز الثالث.
وعلق مبابي في تصريحات لتلفزيون باريس سان جيرمان بعد المباراة :" "لم أكن أعتقد أنني سأعيش يومًا خاصًا كهذا، وهذه المباراة سأتذكرها حقًا، دخول إيثان هو أهم شيء بالنسبة لي، على الرغم من أن الفوز والتسجيل دائمًا ما يكون مميزًا. إنه يوم جميل".
من جهته علق إيثان على أول مشاركة رسمية له قائلا: "إنه أمر جميل، خاصة أنني بدأت في بارك دي برينس أمام جماهيرنا، أنا سعيد جدًا وآمل أن يكون هناك المزيد، أعتقد أنها هدية لطيفة لأخي كيليان، وأنا سعيد جدًا، لقد سجل هدفين جيدين لذلك أعتقد أنه سيكون سعيدًا".
واحتفل كيليان مبابي أمس بعيد ميلاده الخامس والعشرين.