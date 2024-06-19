تغطية مباشرة.. مباراة اسكتلندا وسويسرا في يورو 2024

يصطدم منتخب اسكتلندا بنظيره السويسري في ختام مباريات اليوم السادس لنهائيات أمم أوروبا 2024، وذلك لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

ويلعب المنتخب الاسكتلندي الذي تلقى هزيمة ثقيلة في الافتتاح أمام أصحاب الضيافة الألمان، مباراة مصيرية في مشواره في يورو 2024 إذ أن الفوز سيكون خيارا وحيدا لإنعاش حظوظه الضعيفة في المرور للدور الثاني.

وفي المقابل سيكون المنتخب السويسري في موقعة ملعب كولن أمام فرصة تأكيد عرضه القوي أمام المجر والتأهل بشكل رسمي للدور الثاني، حيث سيمنحه الفوز تأشيرة دور الستة عشر جنبا إلى جنب مع ألمانيا.