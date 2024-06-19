تغطية مباشرة.. مباراة اسكتلندا وسويسرا في يورو 2024
يصطدم منتخب اسكتلندا بنظيره السويسري في ختام مباريات اليوم السادس لنهائيات أمم أوروبا 2024، وذلك لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى.
ويلعب المنتخب الاسكتلندي الذي تلقى هزيمة ثقيلة في الافتتاح أمام أصحاب الضيافة الألمان، مباراة مصيرية في مشواره في يورو 2024 إذ أن الفوز سيكون خيارا وحيدا لإنعاش حظوظه الضعيفة في المرور للدور الثاني.
وفي المقابل سيكون المنتخب السويسري في موقعة ملعب كولن أمام فرصة تأكيد عرضه القوي أمام المجر والتأهل بشكل رسمي للدور الثاني، حيث سيمنحه الفوز تأشيرة دور الستة عشر جنبا إلى جنب مع ألمانيا.
ويدير الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك مواجهة اسكتلندا وسويسرا التي سيبدؤها المنتخب السويسري بقيادة مدربه مارات ياكين بالدفع بالنجم شاكيري أساسيا للمرة الأولى في هذه البطولة.
وعاد شيردان شاكيري إلى التشكيلة الأساسية لسويسرا بعد أن بدأ أول مباراة أمام المجر على مقاعد البدلاء بسبب شكوك حول حالته البدنية، حيث دخل بديلا لكوادو دواه الذي سجل الهدف الأول في الفوز 3-1 على المجر يوم السبت.
وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" أبرز أحداث ولقطات مباراة اسكتلندا وسويسرا في كأس أوروبا 2024:
الدقيقة 1: الحكم السلوفاكي كروزلياك يطلق صافرة بداية المباراة، والمنتخب الاسكتلندي هو من يبدأ ركلة البداية.
الدقيقة 3: المنتخب الاسكتلندي يقترب من مرمى سويسرا ويحصل على ركلة ركنية: يان سومر يخرج من منطقته ليبعد كرة سكوت ماكتوميناي.
الدقيقة 12: المنتخب الاسكتلندي يسجل هدفا في شباك سويسرا بالنيران الصديقة: المدافع السويسري فابيان شار يحول تسديدة ماكتوميناي في مرماه معلنا أول منعطفات المباراة (1 ـ 0).
منتخب اسكتلندا يستفيد للمباراة الثانية على التوالي من الأهداف بالنيران الصديقة: الألماني روديغر في المباراة الأولى والسويسري شار في مباراة اليوم.
الدقيقة 19: شيردان شاكيري أخطر لاعبي سويسرا يحاول قيادة هجمة واعدة لكن محاولته تجد دفاع اسكتلندا لوضع الكرة إلى ركلة ركنية.
الدقيقة 26: خطأ فادح من الدفاع الاسكتلندي في إرجاع الكرة، شيردان شاكيري يستغل الهدية على الوجه الأكمل ويسدد في شباك الحارس أنجوس جون. سويسرا تدرك التعادل (1 ـ 1) سريعا.