عمرها 41 عاما... لولو جونز تعود للتصفيات الأولمبية

وشاركت جونز في الألعاب الأولمبية الصيفية في نسختي 2008 و2012، واحتلت المركزين السابع والرابع على الترتيب وبعد ذلك نافست في الألعاب الشتوية في 2012 في بطولة الزلاجات.

ونتيجة انسحاب بعض المتنافسات قبيل السباق، تأهل جميع من شارك في بداية التصفيات للدور قبل النهائي الذي سيقام في وقت لاحق، اليوم السبت.

وبالنسبة لجونز فإن الوصول لخط النهاية بعد 20 عاما من ظهورها الأول في التصفيات الأولمبية الأمريكية هو بمثابة إنجاز على المستوى الشخصي، بينما لم تشارك في أي سباق منذ أبريل الماضي بسبب الإصابة.

وقالت عن ذلك: "كنت أخشى من إصابة في أعلى الفخذ.

"كان هذا مرعبا. ما قمت به للتو. هذا هو الأمر الأكثر رعبا الذي قمت به طوال مسيرتي".