عمرها 41 عاما... لولو جونز تعود للتصفيات الأولمبية
عادت العداءة لولو جونز، البالغة 41 عاما، للتصفيات الأولمبية الأمريكية لألعاب القوى للمرة الأولى منذ 12 عاما، للمنافسة في سباق 100 متر حواجز رغم شعورها "بالرعب" لدى دخول المضمار، خوفا من التعرض للإصابة.
وأصبحت جونز وهي صاحبة تاريخ طويل في الرياضة أكبر رياضية سنا تتأهل للمنافسة في التصفيات الأولمبية الأمريكية، وقالت إنها تأمل في أن تكون بمثابة مصدر إلهام للرياضيين الأصغر سنا في التصفيات، التي تقام في يوجين بولاية أوريغون.
وقالت جونز بعد تسجيل 14.84 ثانية في الجولة الأولى من تصفيات السباق "أتمنى أن أثبت لهم أنه يمكن أن تكون في الأربعينيات وتكون جيدا بما يكفي للتأهل للتصفيات الِأولمبية.
"أتمنى أن يراني هؤلاء الشبان وأن يكونوا مثلي. أتعلم أنها لن تكون نهاية عالمي إن لم أتأهل للانضمام للمنتخب الأولمبي. الاستمرار طويلا".
وشاركت جونز في الألعاب الأولمبية الصيفية في نسختي 2008 و2012، واحتلت المركزين السابع والرابع على الترتيب وبعد ذلك نافست في الألعاب الشتوية في 2012 في بطولة الزلاجات.
ونتيجة انسحاب بعض المتنافسات قبيل السباق، تأهل جميع من شارك في بداية التصفيات للدور قبل النهائي الذي سيقام في وقت لاحق، اليوم السبت.
وبالنسبة لجونز فإن الوصول لخط النهاية بعد 20 عاما من ظهورها الأول في التصفيات الأولمبية الأمريكية هو بمثابة إنجاز على المستوى الشخصي، بينما لم تشارك في أي سباق منذ أبريل الماضي بسبب الإصابة.
وقالت عن ذلك: "كنت أخشى من إصابة في أعلى الفخذ.
"كان هذا مرعبا. ما قمت به للتو. هذا هو الأمر الأكثر رعبا الذي قمت به طوال مسيرتي".