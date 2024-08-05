قرر نادي تولوز الفرنسي الناشط بالدوري الفرنسي الممتاز الانسحاب من صفقة ضم المدافع الأيمن الهلال السعودي، سعود عبد الحميد بصفة نهائية، وفق ما كشفته مصادر إخبارية مقربة جدا من النادي الفرنسي.

ووفقا لموقع "لي فيولي" (les violets) وهو الموقع غير الرسمي لنادي تولوز على الأنترنت، قرر النادي التعاقد مع الفرنسي من أصول إفريقية جبريل سيديبي مقابل صرف النظر عن سعود عبد الحميد وبول جولي.

وقال المصدر ذاته: "ضاعف رئيس النادي داميان كومولي جهوده لإيجاد بديل لرحيل اللاعب ديسلر، ولكن بعد مشاورات بين الإدارة والجهاز الفني، ثم الاختيار على جبريل سيديبي فيما لن يتم التعاقد مع السعودي سعود عبد الحميد أو الفرنسي بول جولي."

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وأضاف أن المدرب كارليس مارتينيز نوفيل هو من اختار قرار التعاقد مع سيديبي والتراجع عن ضم عبد الحميد، باعتبار أنه كان مسموحا التعاقد مع لاعب واحد في مركز الظهير الأيمن.

ويشار إلى أن سعود عبد الحميد، نجم الهلال الذي ينتهي عقده مع النادي في يونيو 2025، دخل في أزمة خلافات مع الفريق بسبب مماطلة اللاعب في مسألة تجديد تعاقده مقابل تمسك الهلال باستمرار اللاعب الدولي، وعدم الموافقة على بيعه هذا الصيف بأي حال من الأحوال.

وكانت عديد الأندية الأوروبية تابعت سعود عبد الحميد (25 عاما) للظفر بخدمات لاعب نادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، من بينها روما الإيطالي، وتولوز الفرنسي، ونوتنغهام فورست وأستون فيلا الإنجليزيان.

وينتظر أن تشهد أزمة سعود عبد الحميد والهلال مزيدا من المستجدات والتطورات، بعد رواج معلومات حول تجميد اللاعب من قبل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

وانضم عبد الحميد إلى الهلال في عام 2022، وتوج معه حتى بخمسة ألقاب وهي الدوري السعودي مرتين، وكأس السوبر السعودي، وكأس الملك مرتين.