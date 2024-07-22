كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بمفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع البلجيكي كيفين دي بروين، لضمه للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير أشارت إلى أن دي بروين وافق على الشروط الشخصية، تمهيدًا لانتقاله إلى نادي الاتحاد.

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية موسم 2024-2025.

ولكن فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "دي بروين ليس جزءًا من المحادثات الحالية بين الاتحاد ومانشستر سيتي، والقصة المتعلقة بالشروط الشخصية المتفق عليها مع النادي السعودي ليست صحيحة".

وأوضح: "سيتفاوض الاتحاد مع مانشستر سيتي مجددًا من أجل الحارس البرازيلي إيدرسون هذا الأسبوع، حيث يطلب السيتي نحو 50 مليون يورو، كما قبل الحارس مسألة رحيله بالفعل".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر لموقع "CaughtOffside"، إن دي بروين يفكر بشدة في مغادرة السيتي إلى دوري روشن، وبالإضافة إلى الاتحاد من المتوقع أيضًا أن يحاول النصر والهلال التفاوض بشأن اللاعب البلجيكي الدولي سلان.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي النادي الإنجليزي يريدون بقاء دي بروين، ويمكنهم حتى محاولة تقديم عقد جديد له، كما إنهم سيحترمون أيضًا قراره الذي سيختاره في النهاية.

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وزعم التقرير أن اللاعب سيحصل على ما يصل إلى 180 مليون يورو على مدار 3 سنوات إذا انضم إلى الاتحاد.

وخلال 9 سنوات مع مانشستر سيتي، خاض دي بروين إجمالي 382 مباراة، سجل 102 هدف وصنع 170، وتوج بـ15 بطولة مع الفريق الإنجليزي.