الإفريقي التونسي يحسم صفقة الليبي أسامة الشريمي

كشفت تقارير إعلامية أن فريق الإفريقي التونسي حسم صفقة التعاقد مع أسامة الشريمي، لاعب فريق السويحلي الليبي، بعد منافسة قوية مع عدة أندية كان أبرزها الزمالك المصري.

وكانت إذاعة "نسمة سبورت"، أشارت إلى أن الشريمي أبدى استعداده للعب مع النادي الإفريقي في انتظار انتهاء المفاوضات بين الناديين.

وأوضحت الإذاعة في تقرير جديد لها، أن النادي الإفريقي اتفق مع الشريمي على كافة التفاصيل المالية ومدة العقد بعد جلسة مع وكيل أعماله أمس الأحد.

وأضاف التقرير: "رغبة اللاعب كانت حاسمة رغم دخول الزمالك على خط المفاوضات، وسيصل اللاعب إلى تونس خلال الساعات المقبلة للقيام بالفحص الطبي ثم التوقيع".

أخبار ذات علاقة الإفريقي التونسي يرد على أنباء إقالة المدرب محمد الساحلي ويهدّد برفع قضية

وشارك أسامة الشريمي مع فريق السويحلي الليبي في 24 مباراة، نجح في تسجيل 7 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويتطلع نادي العاصمة التونسية لاستعادة أمجاد الماضي بعد أن ابتعد عن منصات التتويج طوال السنوات الأخيرة.

أخبار ذات علاقة الإفريقي التونسي يعقد اجتماعا حاسما من أجل إقالة المدرب محمد الساحلي

ونجح الإفريقي مؤخرا في التعاقد مع عدة صفقات قوية، أبرزها ضم المهاجم الدولي فراس شواط.

كما تعاقد مع حسام بن علي الظهير الأيسر صاحب 29 عاما في صفقة انتقال حر بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه بالنجم الساحلي، والحارس مهيب الشامخ قادما من نجم المتلوي، وحسام حسن رمضان والذي انضم للفريق إثر انتهاء مغامرته مع الترجي الجرجيسي.