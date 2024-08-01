لم يكن هناك أهم من المراواغات في كرة القدم عندما بدأت في الانتشار للمرة الأولى قبل حوالي قرن ونصف في إنجلترا، حيث كان يُنظر لمن يمرر الكرة، ومن لا يحتفظ بها ويسيطر عليها نظرة الشخص الجبان الذي يريد التخلص من المسؤولية.

لكن كرة القدم تطورت كثيرًا منذ ذلك الحين، مع ذلك لا تزال المراوغة والحلول الفردية لها أهمية خاصة بين عشاق كرة القدم، وفي ملاعب الساحرة المستديرة.

موقع "givemesport" نشر تصنيفًا لأفضل 11 لاعبا مميزا في المراوغة عبر التاريخ، وهي القائمة التي غاب عنها البرتغالي كريستيانو رونالدو، واعتمد فيها الموقع على عدة عوامل وقياسات لتحديد قائمته، من بينها أرقام المراوغات المتاحة، ومدى توهج هؤلاء النجوم في عصورهم، وأسماء المدافعين الذين عاصروهم ولعبوا أمامهم وتغلبوا عليهم، بالإضافة إلى الاستمرارية لدى كل لاعب منهم.

وفي التقرير التالي نرصد تصنيف أفضل 11 مراوغا في تاريخ كرة القدم:

11 - جون بارنز

يشتهر نجم ليفربول بانضباطه الشديد تأثرًا بحياته العسكرية التي عاشها مع والده الضابط بالجيش الجامايكي، وأثر ذلك على مدى التزامه في كرة القدم.

وجاء الهدف الأشهر له بعد أن دمر خط دفاع المنتخب البرازيلي في مباراة ودية عام 1984 قام فيه بمراوغة ستة لاعبين وحارس المرمى.

10- إيدين هازارد

في الفترة التي مرت بين وصول إيدين هازارد إلى تشيلسي في عام 2012 واعتزاله كرة القدم بعد انتقاله المخيب للآمال إلى ريال مدريد، أكمل المايسترو البلجيكي 999 مراوغة بالضبط، وفقًا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات، فقط ليونيل ميسي كسر ذلك الرقم، لكن هازارد كان لديه معدل نجاح أعلى عند مراوغة قلوب الدفاع.

منحت بنية هازارد الجسدية له ميزة كبيرة في المراوغات، وبوجود كتلة عضلية كبيرة في الجزء الأسفل من جسده، فذلك ساعده دومًا على الالتفاف والتخلص من مراقبة هؤلاء الأضخم منه.

9- نيمار

نجم الهلال الحالي أطلق عليه العديد من الأوصاف طيلة مسيرته الكروية، ولكن روبينيو، قدم أفضل وصف عندما قال عن مواطنه بأنه "مرادف للحفلات الاستعراضية".

يتذبذب أداء نيمار في الكثير من الأوقات، لكن في أفضل أحواله دومًا ما يكون البرازيلي مصدرًا للبهجة في كرة القدم بفضل مراوغاته الرائعة.

8- عمر سيفوري

كان عمر سيفوري لاعبًا من السهل أن يكرهه الناس، كان الجناح الأرجنتيني سريع الغضب وسريع الانفعال، وكان يُعرف باسم "الجران زوردو" أو "اللاعب العظيم الذي يلعب بالقدم اليسرى" وهو لقب أثبت دقته.

كان سيفوري أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة يوفنتوس الرائعة في الخمسينيات والستينيات، وكان بإمكانه فعل أي شيء بالكرة، طالما كانت على قدمه اليسرى.

ورغم كل الجدل الذي أحدثه أسلوبه، فإن الانطباع الأكبر الذي تركه سيفوري كان إعجاب الغالبية به، وعند وفاته في عام 2005، نشرت أكبر صحيفة رياضية في إيطاليا عنوانًا رئيسيًا يقول: "وداعاً أيها العبقري".

7- ستانلي ماثيوز

عندما طلب صحفي متحمس من ستانلي ماثيوز أن يستعرض مهاراته المميزة في المراوغة، كتم الجناح المهاري ابتسامته الساخرة قبل أن يرد: "أنا آسف يا سيدي، ولكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك بدم بارد".

لقد أثبت ماثيوز نفسه باعتباره أحد أبرز نجوم كرة القدم الإنجليزية ليس من خلال الكثير من الأهداف فهو لم يسجل أكثر من 10 أهداف إلا في موسم واحد من مواسمه الـ29 في الدوري، ولكن استنادًا إلى قدرته الكبيرة على المراوغة.

6- رونالدينيو

لم تكن مجموعة المهارات المذهلة التي اكتسبها رونالدينيو موهوبة له منذ ولادته، بل صقلها من خلال الساعات التي قضاها في اللعب في الشوارع مع الأطفال والرجال.

يعتبر أسطورة برشلونة السابق تجسيدًا للمهارة البرازيلية، وكان أحد مدربي رونالدينيو الأوائل قد قال له: "لن تنجح أبدًا في حياتك كلاعب كرة قدم"، بسبب الإفراط في استخدام المراوغات ولحسن الحظ، لم يستمع نجم السيليساو المعتزل له.

5- يوهان كرويف

كان يوهان كرويف يتمتع بالسيطرة الكاملة على الكرة؛ إذ كان يصقل مهاراته التي لا مثيل لها على الطرق غير المستوية المرصوفة بالحصى في شوارع أمستردام، لكنه لم يقم قط بإذلال خصومه، وكان الأسطورة الهولندية يفتخر بأنه يقوم بتمرير الكرة بين قدمي الخصم فقط إذا كان ذلك يمثل أسرع طريق إلى المرمى.

وكان السويدي يان أولسون أول لاعب يتعرض لما أصبح يُعرف باسم "دوران كرويف" الحركة المميزة التي نفذها للمرة الأولى في كأس العالم 1974، وقال عنها النجم السويدي المعتزل: "لقد أحببت كل شيء في هذه اللحظة".

4- جورج بيست

قال السير مات باسبي ذات مرة عن بيست ومهاراته الكبيرة في المراوغات: "كان قادرًا على استخدام كلتا قدميه وفي بعض الأحيان بدا وكأنه يستخدم ست أقدام".

ولم يسلم أحد من مراوغات بيست، فقد قام الجناح المشاغب بتمرير الكرة بين قدمي يوهان كرويف ويوهان نيكسينس في المباراة نفسها التي خاضها منتخب أيرلندا الشمالية ضد هولندا في عام 1976.

3- ليونيل ميسي

طور ميسي من أسلوبه على مر السنوات، لكن لا تزال المراوغات هي أكثر ما يميزه، على الرغم من أنه قلل منها كثيرًا بفضل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي قال عنه: "لم أر منه أبدًا أي مراوغة غير مفيدة، هو الأفضل في الفاعلية".

فيما قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو: "عندما يكون ميسي في مواجهة فردية، فأنت ميت"، واتفق معه جيروم بواتينغ، مدافع بايرن ميونخ السابق، الذي تعرض لمراوغة صعبة للغاية من الأرجنتيني خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015، وصرح بواتينغ: "أعتقد أن الدفاع ضد ميسي في مواجهة فردية أمر مستحيل"

وتمكن أسطورة برشلونة خريستو ستويتشكوف من تجسيد عبقرية ليونيل عندما ضحك قائلًا: "ذات يوم قالوا إنهم لا يستطيعون إيقافي إلا بمسدس، لكن اليوم تحتاج إلى رشاش لإيقافه".

2- مارادونا

مارادونا هو اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم المسجل الذي تعرض لأكثر من 50 خطأ في بطولة واحدة، وقد حدث ذلك مرتين، في عامي 1986 و1990، وفقًا لموقع "أوبتا".

وخلال كأس العالم 1986، أكمل النجم الراحل عن عالمنا، 53 مراوغة مذهلة، وللمقارنة، تمكن فريق واحد فقط كان هو المنتخب الفرنسي من تحقيق رقم أكبر، وبشكل إجمالي فيما بين نجومهم في عام 2022.

وكانت أشهر هذه المراوغات قبل الهدف الثاني الذي أحرزه مارادونا في مباراة ربع النهائي الشهيرة التي فاز فيها على إنجلترا عندما قطع مسافة 51 مترًا بالكرة قبل أن يضعها تحت الحارس بيتر شيلتون.

1- غارينشا

كان أسلوب غارينشا الرائع مصدر إلهام لكثير من نجوم كرة القدم حول العالم، حيث كان الفائز بكأس العالم مرتين أكثر شعبية في البرازيل من زميله الشهير بيليه، وذلك بسبب استمراره لأطول وقت ممكن في إمتاع الجماهير والبحث عن فرحتهم أكثر من أي شيء آخر.

من المؤسف أن مزودي الإحصاءات مثل "أوبتا" لم يكونوا موجودين لقياس إبداع غارينشا، ولكن هناك وفرة من الأدلة التي تسلط الضوء على كم المراوغات التي قام بها.