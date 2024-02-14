دوري أبطال أوروبا: ريال مديد ومانشستر سيتي يقتربان من دور الـ8
عاد ريال مدريد الاسباني من أرض لايبزيغ لألماني بفوز ثمين 1-0 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وانتظر ريال مدريد حتى مطلع الشوط الثاني ليسجل إبراهيم دياز (24 عاما)، الذي شارك في مباراة اليوم بديلا للمصاب جود بلينغهام، هدف ريال مدريد عكس سير المباراة من انطلاقة رائعة إذ تجاوز ثلاثة مدافعين ثم سدد الكرة في الجزء العلوي من الشباك في الدقيقة 48.
وبعدها، تألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لعدد من الكرات الخطيرة ليحافظ على تقدم الفريق.
وكثف لايبزيغ، الذي شهدت الدقيقة الثالثة من المباراة إلغاء هدف له بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد، محاولاته بحثا عن التعادل واندفع هجوميا ليتيح ذلك الفرصة أمام ريال مدريد الذي كاد أن يسجل الهدف الثاني لكن القائم تصدى لكرة من فينيسيوس.
وافتقد ريال مدريد اليوم جهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابات، من بينهم المتألق بلينغهام والحارس تيبو كورتوا.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في إسبانيا في السادس من مارس أذار المقبل.
مانشستر سيتي يضع قدمًا في دور الـ8
في المباراة الثانية نجا مانشستر سيتي من مأزق في الشوط الأول ليفوز 3-1 على كوبنهاغن في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل فيل فودن هدفا متأخرا اليوم الثلاثاء.
افتتح البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل بإنهاء رائع من لمسة واحدة في الدقيقة العاشرة، لكن ماجنوس ماتسون أدرك التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 34 من مباراته الأولى مع الفريق الدنماركي.
وبث هذا الهدف الحماس في جماهير كوبنهاغن، لكن الفريق تأخر في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عندما وصلت الكرة إلى برناردو سيلفا بعد ضغط متواصل من دي بروين ليضعها اللاعب البرتغالي داخل الشباك بقدمه اليسرى.
وصمد دفاع كوبنهاغن حتى الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عندما سدد فودن كرة إلى داخل الشباك ليحسم الفوز قبل مواجهة الإياب المقررة في السادس من الشهر المقبل.