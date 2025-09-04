logo
رحيله مؤكد.. نجم جديد يقترب من مغادرة النصر السعودي

ساديو ماني مع لاعبي النصر السعوديالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 5:32 م

دخل نادي بشكتاش في مفاوضات جادة من أجل ضم النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، في خطوة قد تشكل واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي خلال الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة (aspor) التركية أن إدارة بشكتاش تستعد لفتح خط اتصال مباشر مع مسؤولي النصر، بهدف حسم الصفقة سريعًا والوصول إلى اتفاق نهائي.

ماني، الذي تألق مع ليفربول وبايرن ميونيخ وحقق إنجازات بارزة في أوروبا، يلعب حاليًا إلى جانب كريستيانو رونالدو مع النصر في الدوري السعودي. 

ورغم وجود اهتمام سابق من عدة أندية أوروبية، فإن غلق باب الانتقالات حال دون عودته إلى القارة العجوز.

الصفقة تقترب من الحسم

اتخذ اللاعب السنغالي قراره بالرحيل عن النصر بعد ثلاثة مواسم في السعودية، وأصبح الانتقال إلى الدوري التركي الخيار الأقرب، حيث يحظى باهتمام خاص من بشكتاش.

التقارير تؤكد أن ماني ينظر بإيجابية إلى فكرة الانتقال إلى إسطنبول وارتداء قميص بشكتاش، وسط توقعات بأن تنتهي المفاوضات خلال فترة قصيرة.

 وفي حال نجاح المفاوضات، سيشكل النجم السنغالي إضافة هجومية قوية للفريق التركي.

