صديقة غافي الجديدة تدعم الشائعات بظهورها مع عائلته (صورة)

يبدو أنه لا يمر أسبوع إلا وتزداد الشائعات حول بابلو غافي، نجم برشلونة، وارتباطه بصديقة جديدة.

وكانت الشائعات الفترة الماضية ربطت غافي بوجود علاقة عاطفية مع الأميرة ليونور دي تودوس لوس سانتوس، ولية العهد الإسبانية، رغم أن الأميرة الإسبانية لم تصرح أو تكشف عن ذلك، وأن ما قالته فقط عن غافي "أنه لاعبها المفضل".

أخبار ذات علاقة ليست الأميرة.. علامات تشير لارتباط غافي بفتاة جديدة (صورة)

وعادت شائعات جديدة هذه الأيام تربط بين لاعب خط وسط برشلونة، البالغ من العمر 20 عامًا، والطالبة الإسبانية آنا بيلاييو، واشتعلت هذه التقارير بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل مع منشوراتها في عدة مناسبات.

وعلى الرغم من التكهنات، لا يوجد دليل واضح على وجود علاقة رومانسية تجمع بين غافي وآنا، ومع ذلك، يبدو أنها مصممة على إعلان علاقتها بغافي.

وقد شاركت مؤخرًا صورة على حسابها الشخصي تظهرها رفقة شقيقة غافي ووالدته.

وذكرت تقارير سابقة أن الفتاة التي يرتبط بها غافي هي صديقة شقيقته، التي من المرجح أن تحضر مباريات لفريق برشلونة في الموسم الجديد لمؤازرة اللاعب.

ووفقًا لما ذكره موقع "tribuna"، فإن "هذه الصورة يمكن اعتبارها محاولة للتأكيد على علاقتها الوثيقة باللاعب الشاب وإثارة المزيد من الشائعات حول معرفتهما".

وكان غافي، قد حدد موعدًا مبدئيًا لعودته إلى الملاعب من جديد مع الفريق الكتالوني.

وتعرض غافي لإصابة بقطعٍ في الرباط الصليبي في نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يلعب أي مُباراة مع برشلونة أو مع مُنتخب إسبانيا.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا" فإن غافي في طريقه للعودة من جديد إلى اللعب في نوفمبر، وذلك بعد غياب سيصل إلى عام كامل.

وكان غافي قد بدأ منذ فترة مرحلة إعادة التأهيل بعد الخضوع للعملية الجراحية، وبدأ تدريباته في صالة اللياقة البدنية.

ويبلغ غافي من العمر 20 عامًا، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع برشلونة في يونيو 2026.

ولعب غافي بقميص الفريق الأول لنادي برشلونة في 111 مباراة في كافة المسابقات، سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 14 هدفًا.