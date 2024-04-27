بعد حديثه عن التحكيم.. تشواميني يصعق كوبو (صورة)
رد أورلين تشواميني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، على تصريحات تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسيداد.
ووجّه كوبو انتقادات لاذعة لطاقم حكام مباراة فريقه أمام ريال مدريد، في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإسباني، بعد إلغاء الحكم احتساب هدف كان سجله في الدقيقة 31 من المباراة، عندما كان فريقه متأخرا في النتيجة بهدف دون مقابل.
وقال كوبو، في تصريحات لتلفزيون الليغا بعد المباراة: "كل من شاهد المباراة يعرف أننا نستحق الفوز. إنه أمر مؤسف، وهذا عار، أعتقد أن ريال مدريد كان محظوظًا بالفوز. لقد سيطرنا وكنا أفضل".
وافتتح المهاجم التركي أردا غولر التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 29، بعد تلقيه توزيعة من الجهة اليمني للهجوم، ليودع الكرة بتسديدة قوية بقدمه اليسرى معلنًا تقدم فريقه.
وبعد 3 دقائق، سجل الياباني كوبو هدف التعادل لريال سوسيداد، لكن الحكم ألغاه إثر العودة إلى تقنية "الفار" (VAR)، بعد أن احتسب خطأ من مهاجم سوسيداد على لاعب وسط ريال مدريد تشواميني.
وقال كوبو عن الخطأ المحتسب ضد تشواميني: "هل كان نائما؟ مثل هذه الأخطاء لا تحتسب في دوري أبطال أوروبا".
ورد تشواميني، عبر حسابه على منصة إكس، على تصريحات كوبو عبر القناة الناقلة للدوري الإسباني بإيموجي يسخر من تصريح اللاعب.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة من 33 مباراة، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند النقطة 51 بالعدد نفسه من المباريات.