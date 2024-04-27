بعد حديثه عن التحكيم.. تشواميني يصعق كوبو (صورة)

رد أورلين تشواميني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، على تصريحات تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسيداد.

ووجّه كوبو انتقادات لاذعة لطاقم حكام مباراة فريقه أمام ريال مدريد، في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإسباني، بعد إلغاء الحكم احتساب هدف كان سجله في الدقيقة 31 من المباراة، عندما كان فريقه متأخرا في النتيجة بهدف دون مقابل.