متظاهرون ضد الحرب على غزة يجبرون سباق إسبانيا للدراجات على اختصار مراحله

قرر منظمو سباق إسبانيا للدراجات الهوائية اليوم الأربعاء اختصار مرحلة سباق الفردي ضد الساعة غدا الخميس وذلك بسبب مخاوف من استمرار الاضطرابات في السباق بسبب المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمعارضين للحرب على غزة.

وكانت المرحلة الثامنة عشرة في مدينة بلد الوليد يبلغ طولها في الأصل 27.2 كيلومتر، لكن المتسابقين سيتنافسون غدا لمسافة تبلغ 12.2 كيلومتر فقط، فيما ستظل بداية ونهاية المرحلة كما هو مخطط لها.

وقال بيان للجنة المنظمة لسباق إسبانيا الدولي للدراجات: "بهدف ضمان حماية أكبر للمرحلة، قرر منظمو سباق إسبانيا للدراجات، بالتنسيق مع مجلس مدينة بلد الوليد وبعد التشاور مع هيئة المفوضين، أن يتم التنافس في مرحلة الفردي ضد الساعة غدا لمسافة 12.2 كيلومتر".

أخبار ذات علاقة سباق إسبانيا للدراجات.. جودو يفوز بالمرحلة الثالثة وفينغارد يحتفظ بالقميص الأحمر

وانتهت مرحلتان من السباق، المرحلة 16 أمس الثلاثاء والمرحلة 11، قبل أوانهما بعد أن أمر المنظمون المتسابقين بإنهاء المرحلة قبل الموعد المقرر بسبب المحتجين على المسار.

وتشهد منافسات سباق إسبانيا احتجاجات عارمة بسبب مشاركة فريق من الكيان الإسرائيلي حيث احتج آلاف المحتشدين على المسار طوال الأيام الماضية ضد الانتهاكات في فلسطين وهاجموا أعضاء الفريق الإسرائيلي ما تسبب في اضطرابات للسباق.

أخبار ذات علاقة هدية غاتوزو.. كيف استفادت المنتخبات العربية من خسارة إسرائيل ضد إيطاليا؟

وسبق للسلطات الإسبانيىة أن أوقفت مجموعة من المتظاهرين الذين يحملون الأعلام الفلسطينية في وجوه أعضاء فريق إسرائيل-بريمير تيك في المرحلة الخامسة من سباق الفرق ضد الساعة.

وكان هناك الكثير من المتظاهرين عندما مر المتسابقون عبر مدينة بونفيرادا قبل 25 كيلومترا من النهاية لكن الشرطة سيطرت على الموقف.

أخبار ذات علاقة إسرائيل ضد إيطاليا.. غاتوزو يدخل في مشاجرة ساخنة (فيديو)

وقالت السلطات الإسبانية إنها ستنشر 1500 شرطي إضافي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة أنها تسعى لتحقيق التوازن بين السلامة في السباق وحق المواطنين في الاحتجاج.