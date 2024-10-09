"تنفيذ فاشل" لقاضية راندي أورتن يثير جدلًا (فيديو)

شهد أحد عروض "NXT" لمصارعة المحترفين خطأ أثار جدلًا كبيرًا في النزال الذي جمع بين المصارع الشهير راندي أورتن والشاب جيفون إيفانز.

وفي مباراة رائعة استمرت 11 دقيقة، شهدت ذروة النزال حدوث خطأ، إذ حاول إيفانز القيام بحركة من أعلى الحبال، ولكن سرعته في الدوران كانت أكثر من أن يتمكن أورتون من تنفيذ حركة RKO، ما أدى إلى أن يخطئ المصارع الشاب هدفه ويسقط بقوة على أرض الحلبة.

وبسرعة بديهية، أعاد أورتون منافسه إيفانز إلى وضعه وضربه بحركته الشهيرة RKO لإنهاء المباراة، وهو ما أثار جدلًا بشأن الإنهاء الفاشل للضربة.

وانتشرت ردة فعل إيفانز بعد المباراة بشكل كبير على الإنترنت، إذ ظهر الشاب البالغ من العمر 20 عامًا وهو يعتذر لأورتون، بينما طمأنه المصارع المخضرم، قائلًا: "لا بأس، أنت الرجل".

ولم يكن أورتون دائمًا يسامح في مثل هذه الأخطاء، ففي عام 2010، كان يواجه كوفي كينغستون في نزال من عرض Raw، عندما نهض عضو فريق New Day من الحلبة بسرعة كبيرة، ما يعني أن أورتون لم يتمكن من تنفيذ حركته، واضطر لاستخدام حركة RKO بدلًا منها، وهي حركة لم يكن يستخدمها كثيرًا.