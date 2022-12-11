بيليه ومبابي وليبرون جيمس.. نجوم العالم يتفاعلون مع بيان كريستيانو رونالدو العاطفي (صور)

تسبب بيان كريستيانو رونالدو عقب خروج البرتغال من كأس العالم في قطر 2022 بالخسارة 0/1 أمام المغرب في دور الـ8 بردود فعل عاطفية كثيرة من بعض النجوم الحاليين والسابقين في جميع أنحاء العالم.

وعلق رونالدو على الخروج الحزين للبرتغال، دون أن يصرح أو حتى يُلمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب نهائيًا أو حتى اللعب الدولي رغم ما تردد عن ذلك عقب الخسارة أمام "أسود الأطلس".