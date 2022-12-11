بيليه ومبابي وليبرون جيمس.. نجوم العالم يتفاعلون مع بيان كريستيانو رونالدو العاطفي (صور)
تسبب بيان كريستيانو رونالدو عقب خروج البرتغال من كأس العالم في قطر 2022 بالخسارة 0/1 أمام المغرب في دور الـ8 بردود فعل عاطفية كثيرة من بعض النجوم الحاليين والسابقين في جميع أنحاء العالم.
وعلق رونالدو على الخروج الحزين للبرتغال، دون أن يصرح أو حتى يُلمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب نهائيًا أو حتى اللعب الدولي رغم ما تردد عن ذلك عقب الخسارة أمام "أسود الأطلس".
ورد الأسطورة البرازيلية بيليه على بيان رونالدو عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: "شكرًا لأنك جعلتنا نبتسم يا صديقي"، ورغم معاناته من المرض، إلا أن بيليه حرص على مواساة رونالدو عقب الخروج من المونديال.
وعلق النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي قاد منتخب بلاده إلى قبل نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي عقب الفوز 2/1 على إنجلترا في دور الـ8 على بيان رونالدو دون أي كلمة، واكتفى بثلاثة رموز "تاج ورمز يشير إلى أن رونالدو الأعظم على الإطلاق، والدعاء لقائد البرتغال".
وتجاوزت ردود الفعل لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين ليعلق ليبرون جيمس نجم لوس إنجليس ليكرز المنافس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين قائلًا: "أسطورة" مع وضع رمز للتاج والدعاء لرونالدو.
كما علق الأرجنتيني- الإسباني أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد على بيان رونالدو بوضع رمز قلب أحمر في إشارة إلى عشقه "للدون"، وكذلك الدولي الإنجليزي السابق جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد السابق علق على بيان رونالدو قائلًا: "أعظم لاعب في التاريخ".
وكالعادة ردت شقيقته كاتيا أفيرو على البيان قائلة: "اعتزاز"، وشقيقته الأخرى إيلما أفيرو: "دون شك، حبي، لقد أعطيت للبرتغال".
وكذلك علقت اللاعبة البرازيلية الشهيرة مارتا سيلفا، ومواطنها ألكسندر باتو الذي قال: "أنت نموذج! أنت تلهم الناس والأطفال في جميع أنحاء العالم، أولئك الذين ينتقدونك هم أولئك الذين يريدون تحقيق نفس نجاحك، أنت عملاق! تهانينا".
وسطّر المغرب اسمه في كتب التاريخ وفجر مفاجأة مدوية جديدة بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم، في إنجاز هو الأول من نوعه لمنتخب عربي أو أفريقي، بالفوز 1/0 على منتخب البرتغال بطل أوروبا 2016 في دور الـ8 في قطر أمس السبت.
وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس رائعة بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.
بيان عاطفي
وشارك رونالدو البالغ عمره 37 عامًا بديلًا في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في تغيير النتيجة وخروج منتخب بلاده من المونديال، ما تسبب في بكائه أثناء مغادرة ملعب المباراة.
وقال رونالدو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان فوز البرتغال بكأس العالم أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا. لحسن الحظ، فزت بالعديد من الألقاب على الصعيد الدولي مع البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى لقب في العالم كان حلمي الأكبر".
وأضاف: "لقد قاتلت من أجل ذلك، لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم، في مشاركاتي الخمس في كأس العالم على مدار 16 عامًا، كنت دائمًا بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي، أترك كل شيء في الملعب، لم أدر وجهي أبدًا إلى القتال ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم".
وتابع رونالدو: "للأسف، انتهى الحلم في الأمس، لا يستحق الرد على ما دار، أريدكم جميعًا أن تعرفوا أن الكثير قد قيل، وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن التفاني للبرتغال لم يتغير أبدًا، كنت دائمًا مناضلاً من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي".
وأتم قائلاً: "ليس هناك الكثير لقوله الآن، شكرًا لك البرتغال، شكراً قطر، كان الحلم جميلاً واستمر، الآن نأمل أن تكون الأجواء مهيأة لكل شخص لكي يستخلص استنتاجاته الخاصة".
وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراتي سويسرا في دور الـ16 ثم المغرب في دور الـ8 واكتفى بالمشاركة بديلا ما أثار الكثير من التساؤلات بشأن علاقته بمدربه فرناندو سانتوس الذي أبدى عدم ندمه على وضعه على مقاعد البدلاء.