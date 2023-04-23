ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يسحق توتنهام 6/1

اكتسح نيوكاسل منافسه توتنهام وتغلب عليه 6/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت 5 من أهداف نيوكاسل في أول 21 دقيقة فقط.

وهذه ثاني أسرع خماسية لفريق في بداية مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد إحراز مانشستر سيتي خمسة أهداف في أول 18 دقيقة أمام واتفورد في 2018.

وتقدم جاكوب ميرفي لنيوكاسل في الدقيقة الثانية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.