خوفا من صدمة جديدة.. برشلونة يرفض التفاوض لضم نجم ليفربول

يعيش مسؤولو نادي برشلونة الإسباني حالة من التردد بشأن صفقة التعاقد مع جناح أيسر جديد لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وقطعت إدارة برشلونة شوطًا في التفاوض مع أتلتيك بلباو الإسباني لشراء عقد اللاعب نيكو ويليامز، ولكن المفاوضات تعثرت في النهاية لخلافات مالية.

ويبدو أن سيناريو صدمة نيكو ويليامز يؤثر بشدة على حسابات برشلونة بشأن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة في هذا المركز.

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وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن هناك اقتناعًا تامًّا داخل نادي برشلونة باللاعب الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي لتدعيم هذه الجبهة بعد تعثر مفاوضات نيكو ويليامز.

وأكدت الصحيفة أن قدرات اللاعب الفنية بخلاف حبه لنادي برشلونة، والذي كشف عنه والده في تصريحات سابقة منذ عدة أشهر يزيد رغبة جماهير الفريق الكتالوني في حسم هذه الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم هذه القناعة، فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لم يتحرك للتفاوض مع لويس دياز.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن تردد لابورتا من التحرك الرسمي وإعلان أنباء التفاوض خاصة أن هناك منافسًا يملك قدرات مالية أكبر بكثير وهو مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في ضم اللاعب.

ويخشى لابورتا فشل التعاقد مع دياز وهو ما يسبب صدمة جديدة لجماهير برشلونة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بنهاية الشهر الجاري.

وتعاقد برشلونة مع باو فيكتور نجم جيرونا الإسباني وداني أولمو نجم لايبزيغ الألماني لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.