أسطورة الاتحاد السعودي يدافع بشراسة عن سالم الدوسري (فيديو)

حرص محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، على الخروج عبر منصات التواصل الاجتماعي للدفاع بقوة عن سالم الدوسري، نجم الهلال، والذي يواجه عاصفة انتقادات بعدما أضاع ركلة جزاء في مواجهة البحرين، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين، أمس الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

وأهدر الدوسري ركلة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الأول بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ليتعرض لحملة هجوم قاسية من قبل الجماهير.

وأصبح سالم الدوسري أكثر لاعب يهدر ركلات جزاء في تاريخ المنتخب السعودي، وذلك بواقع 5 ركلات أهدرها من أصل 9 ضربات نفذها.

ويقع "الأخضر" السعودي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.

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وقال نور في فيديو متداول على منصة "إكس": "سالم الدوسري حاليا أفضل لاعب في العالم العربي والسعودية وهذا بالنسبة لي، ولا نمتلك مثله، ويجب دعمه وعدم التحامل عليه بعد إهدار ركلة الجزاء".

وأضاف: "إهدار ركلة الجزاء شيء وارد في كرة القدم وعدم توفيق واضح، فهو لاعب شجاع لأنه ذهب لتسديد الكرة في ظل الضغوطات الواقعة عليه".

وأتم: "لسوء حظه فشل في التسجيل، فهو يشعر بإحساس صعب لا يعرفه سوى لاعب كرة القدم، ورجاء أطالب الجماهير السعودية الوقوف وراء المنتخب ودعم اللاعبين بالفترة المقبلة".

ورفعت السعودية التي فشلت في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتها أمام اليابان 0-2 في الجولة الماضية، رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع البحرين الرابعة، وخلف أستراليا الثانية بعدد النقاط ذاته، علما أن الأخيرة تعادلت مع اليابان 1-1 المتصدرة برصيد 10 نقاط.

يتأهل بطل ووصيف المجموعات الثلاث إلى المونديال، ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.