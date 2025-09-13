logo
رياضة

الملعب يلحق الخسارة الأولى بالترجي وتعادل محبط للنجم .. ترتيب الدوري التونسي

الملعب يلحق الخسارة الأولى بالترجي وتعادل محبط للنجم .. ترتيب الدوري التونسي
الملعب حقق فوزه الثالث هذا الموسم المصدر: منصات التواصل
إرم نيوزMohamed Al
إرم نيوز,
Mohamed Al

تلقى الترجي التونسي  حامل اللقب اليوم السبت خسارته الأولى في الدوري التونسي للمحترفين بعد سقوطه أمام مضيفه الملعب التونسي (1 ـ 0) في الجولة الخامسة ذهابا من المسابقة.

ودخل الترجي المباراة التي أقيمت على ملعب باردو من أجل الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم والصعود مؤقتا لصدارة الترتيب لكنه عاني كثيرا في الشوط الأول بسبب تماسك لاعبي الملعب في خطي الدفاع والوسط.

وأعلن الحكم نضال اللطيف عن ركلة جزاء للترجي في منتصف الشوط الأول لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى شاشة حكم الفيديو المساعد (var) لوجود خطأ من المهاجم.

أخبار ذات علاقة

يوسف بلايلي مع المدرب ماهر الكنزاري

يوسف بلايلي يصالح جماهير الترجي التونسي بهدف رائع وتمريرة خرافية (فيديو)

 وفي الدقيقة 39، نجح محمد الخميسي في تسجيل الهدف الأول للترجي بعدما عادت تسديدة أماث نداو من الحارس البسير بن سعيد لترتد أمام لاعب الملعب التونسي الذي اخترقت تصويبته الدفاع وهزت الشباك.

الترتيب

وشهد الشوط الثاني نزول الترجي بكل ثقله إلى الهجوم بعدما اختار مدربه ماهر الكنزاري اللعب في مناطق المنافس ولكن الفرص الكثيرة التي أتيحت لأشرف الجابري ويوسف بلايلي وأحمد بوعصيدة وعبد الرحمن كوناتي اصطدمت بدفاع ثابت بقيادة حارس المرمى نور الدين الفرحاتي الذي تصدى لكل الهجمات ليقود فريقه للفوز الثالث في 5 مباريات.

أخبار ذات علاقة

مباراة الإفريقي والصفاقسي

الترجي والإفريقي في خطر.. 4 أحداث لافتة في عودة نشاط الدوري التونسي للمحترفين

 وتجمد رصيد الترجي عند 8 نقاط في حين ارتقى الملعب التونسي إلى الصدارة مؤقتا وفي رصيده 11 نقطة من 5 مباريات.

وفي مباراة أخرى تعادل النجم الساحلي مع الاتحاد المنستيري (1 ـ 1)، وتقدم الاتحاد في الشوط الأول عبر لاعبه رائد الشيخاوي قبل أن يدرك راقي العواني التعادل للنجم في الدقيقة 83 بعد تمريرة من الليبي نور الدين القليب.

ورفع المنستيري رصيده إلى 7 نقاط من فوز وحيد و4 تعادلات في حين يملك النجم الساحلي 5 نقاط من انتصار واحد وتعادلين وخسارتين.

أخبار ذات علاقة

جماهير الترجي التونسي

ليس على النقاط أو الصفقات.. "منافسة مشتعلة" بين الإفريقي والترجي

 وفي مباراة ثالثة من الدفعة الثانية للجولة الخامسة فاز النادي البنزرتي على مضيفه اتحاد بن قردان بهدف دون رد ليحقق أول فوز له في 5 جولات كاملة منذ بداية الموسم.

وتقام غدا الأحد آخر مباراتين في الجولة الخامسة عندما يلعب الإفريقي على ملعب رادس أمام النادي الصفاقسي في حين يلعب الترجي الجرجيسي مع مستقبل قابس.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC