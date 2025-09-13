الملعب يلحق الخسارة الأولى بالترجي وتعادل محبط للنجم .. ترتيب الدوري التونسي

تلقى الترجي التونسي حامل اللقب اليوم السبت خسارته الأولى في الدوري التونسي للمحترفين بعد سقوطه أمام مضيفه الملعب التونسي (1 ـ 0) في الجولة الخامسة ذهابا من المسابقة.

ودخل الترجي المباراة التي أقيمت على ملعب باردو من أجل الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم والصعود مؤقتا لصدارة الترتيب لكنه عاني كثيرا في الشوط الأول بسبب تماسك لاعبي الملعب في خطي الدفاع والوسط.

وأعلن الحكم نضال اللطيف عن ركلة جزاء للترجي في منتصف الشوط الأول لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى شاشة حكم الفيديو المساعد (var) لوجود خطأ من المهاجم.

وفي الدقيقة 39، نجح محمد الخميسي في تسجيل الهدف الأول للترجي بعدما عادت تسديدة أماث نداو من الحارس البسير بن سعيد لترتد أمام لاعب الملعب التونسي الذي اخترقت تصويبته الدفاع وهزت الشباك.

وشهد الشوط الثاني نزول الترجي بكل ثقله إلى الهجوم بعدما اختار مدربه ماهر الكنزاري اللعب في مناطق المنافس ولكن الفرص الكثيرة التي أتيحت لأشرف الجابري ويوسف بلايلي وأحمد بوعصيدة وعبد الرحمن كوناتي اصطدمت بدفاع ثابت بقيادة حارس المرمى نور الدين الفرحاتي الذي تصدى لكل الهجمات ليقود فريقه للفوز الثالث في 5 مباريات.

وتجمد رصيد الترجي عند 8 نقاط في حين ارتقى الملعب التونسي إلى الصدارة مؤقتا وفي رصيده 11 نقطة من 5 مباريات.

وفي مباراة أخرى تعادل النجم الساحلي مع الاتحاد المنستيري (1 ـ 1)، وتقدم الاتحاد في الشوط الأول عبر لاعبه رائد الشيخاوي قبل أن يدرك راقي العواني التعادل للنجم في الدقيقة 83 بعد تمريرة من الليبي نور الدين القليب.

ورفع المنستيري رصيده إلى 7 نقاط من فوز وحيد و4 تعادلات في حين يملك النجم الساحلي 5 نقاط من انتصار واحد وتعادلين وخسارتين.

وفي مباراة ثالثة من الدفعة الثانية للجولة الخامسة فاز النادي البنزرتي على مضيفه اتحاد بن قردان بهدف دون رد ليحقق أول فوز له في 5 جولات كاملة منذ بداية الموسم.

وتقام غدا الأحد آخر مباراتين في الجولة الخامسة عندما يلعب الإفريقي على ملعب رادس أمام النادي الصفاقسي في حين يلعب الترجي الجرجيسي مع مستقبل قابس.