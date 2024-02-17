رقم مبابي في ريال مدريد
يتواصل الحديث عن اقتراب انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.
وسيغادر مبابي البالغ من العمر 25 عاما باريس سان جيرمان، بعد أن يمضي 7 مواسم مع الفريق الفرنسي بات فيها الهداف التاريخي برصيد 243 هدفا، وصنع 105 في 290 مباراة.
وذكر موقع "ريليفو" أن توقيع مبابي لريال مدريد هو مسألة أسابيع؛ إذ ينفذ المهاجم الفرنسي خطوة بخطوة الإستراتيجية المحددة لمغادرة باريس سان جيرمان، وقد أبلغ رئيس النادي ناصر الخليفي وزملاءه أنه سيغادر في يونيو.
وأوضح أن مبابي يضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل للتوقيع مع ريال مدريد، الذي ينتظره بأذرع مفتوحة رغم الظروف الصعبة.
ومع اقتراب "صفقة القرن"، أصبحت أسئلة المشجعين كيف سيتأقلم مبابي مع فينيسيوس ورودريغو؟ وكيف سيتعامل كارلو أنشيلوتي مع هذا العدد الكبير من النجوم؟ وما هو الرقم الذي سيرتديه كل واحد منهم؟
وأشار "ريليفو" إلى أن وصول مبابي إلى ريال مدريد سيوفر للنادي دفعة هائلة في الجانب التجاري، خاصة أن اللاعب سيصل في لحظة حاسمة (جاهزية ملعب سانتياغو برنابيو الجديد) ومع ترسيخ ريال مدريد كأقوى علامة تجارية في فرق كرة القدم.
وأوضح أن مبابي سيواجه مشكلة في ريال مدريد تخص رقمه الذي سيرتديه.
والمشكلة أن الرقم المفضل لمبابي، والذي يعد بالفعل جزءًا من صورته الشخصية (الرقم 7)، مملوك لفينيسيوس جونيور، والذي بدوره ورثه بعد رحيل ماريانو دياز.
ورغم التعلق الذي يشعر به فينيسيوس تجاه رقمه السابق (20)، إلا أن ثقل الرقم 7 في تاريخ ريال مدريد وتأثير مثله الأعلى كريستيانو رونالدو دفعه لطلبه.
وأكد "ريليفو" أنه من غير المحتمل أن يتخلى فينيسيوس عن القميص رقم 7، حتى إذا انضم لاعب بحجم مبابي إلى الفريق.
وبالنظر إلى هذا الوضع، هناك خياران حقيقيان متاحان أمام مبابي لبدء عهده في ريال مدريد، فقد أصبح الرقم 9 شاغرًا منذ مغادرة كريم بنزيما، وقد يصبح المركز العاشر شاغرًا اعتبارًا من 30 يونيو.
كما أنه من المتوقع أن يغادر لوكا مودريتش ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي؛ ما يعني أن الرقم 10 سيكون متاحا أمام مبابي.
وقال "ريليفو" إن مبابي يرتدي القميص رقم 10 مع المنتخب الفرنسي منذ عام 2017، وإن اللاعب يشعر براحة أكبر مع هذا الرقم مقارنة بالرقم 9.
وبدأ مبابي باستخدام الرقم 10 في بعض المباريات الودية استعدادًا لكأس العالم 2018، بعد استبعاد ألكسندر لاكازيت.
وعلى مستوى النادي، اختار مبابي الرقم 29 في موسمه الأول في باريس سان جيرمان (وهو الرقم نفسه الذي ارتداه خلال الجزء الأكبر من وقته في موناكو).
وفي العام التالي انتقل مبابي بشكل نهائي إلى الرقم 7، وقال وقتها: "إنه رقم أسطوري، ومؤشر على طموحاتك ونوع اللاعب الذي تريد أن تكون عليه، أعتقد أنه كان الوقت المناسب للتغيير".
وأفاد الموقع الإسباني بأنه يبدو أن الرقمين 7 و10 هما الرقمان المفضلان لمبابي؛ إذ إنه استخدم الرقم 9 فقط في بعض مباريات كأس فرنسا مع موناكو.
ولأنه في تلك المنافسة (كأس فرنسا) لا يمكن للاعبين الأساسيين سوى ارتداء أرقام من الرقم 1 إلى 11، كما لعب مبابي بالرقمين 17 و14 مع باريس سان جيرمان.
وفي الحالة الأخيرة، فعل ذلك تكريمًا لتيري هنري.