رقم مبابي في ريال مدريد

يتواصل الحديث عن اقتراب انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وسيغادر مبابي البالغ من العمر 25 عاما باريس سان جيرمان، بعد أن يمضي 7 مواسم مع الفريق الفرنسي بات فيها الهداف التاريخي برصيد 243 هدفا، وصنع 105 في 290 مباراة.

وذكر موقع "ريليفو" أن توقيع مبابي لريال مدريد هو مسألة أسابيع؛ إذ ينفذ المهاجم الفرنسي خطوة بخطوة الإستراتيجية المحددة لمغادرة باريس سان جيرمان، وقد أبلغ رئيس النادي ناصر الخليفي وزملاءه أنه سيغادر في يونيو.

وأوضح أن مبابي يضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل للتوقيع مع ريال مدريد، الذي ينتظره بأذرع مفتوحة رغم الظروف الصعبة.

ومع اقتراب "صفقة القرن"، أصبحت أسئلة المشجعين كيف سيتأقلم مبابي مع فينيسيوس ورودريغو؟ وكيف سيتعامل كارلو أنشيلوتي مع هذا العدد الكبير من النجوم؟ وما هو الرقم الذي سيرتديه كل واحد منهم؟