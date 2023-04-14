الحب أم المال؟ تشيلسي يغري غافي براتب كبير لترك برشلونة
أكدت صحيفة "أس" أن تشيلسي مصمم على إقناع غافي لاعب برشلونة بترك النادي الكتالوني والانضمام إلى البلوز.
وبعد رفض تسجيل العقد الجديد لغافي مع برشلونة فإن اللاعب الشاب سيكون متاحا لأي ناد يريد التعاقد معه مجانا بنهاية يونيو المقبل.
ووفقا لصحيفة "أس" فإن تشيلسي عرض على غافي الحصول على الراتب الذي يريده في الوقت الذي يطلب برشلونة من لاعبيه تخفيض رواتبهم.
الحب أم المال
وأوضحت الصحيفة أن غافي سيكون أحد اللاعبين الأعلى أجرا ليس فقط في تشيلسي، ولكن أيضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا وافق على عرض البلوز.
وكانت الصحيفة قد كشفت، يوم الثلاثاء، أن ممثلي تشيلسي التقوا، في مدريد، مع إيفان دي لا بينيا، وكيل غافي، لينقلوا رغبة البلوز في ضم اللاعب.
وبعد هذا الاتصال من المتوقع أن يتم عقد اجتماع ثان مع تود بويلي مالك تشيلسي، ومن المتوقع أن يحضر والدا غافي أيضًا، برفقة إيفان دي لا بينيا.
ويعرف تشيلسي أن الوقت قد حان لإقناع غافي، الذي أبدى دائمًا رغبته في البقاء في برشلونة منذ وصوله.
لكن مشاكل برشلونة المالية والمشاكل التعاقدية للاعب قد تغير المشهد وتمهد الطريق للبلوز للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما.
وسبق أن أعلن برشلونة تجديد عقد غافي حتى 2026، لكن رابطة الليغا رفضت العقد الجديد بسبب اللعب المالي النظيف.
وأكدت "أس" أن غافي، حال وافق على الانضمام إلى تشيلسي سيحصل على راتب أعلى بكثير مما يحصل عليه في برشلونة.