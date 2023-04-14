الحب أم المال؟ تشيلسي يغري غافي براتب كبير لترك برشلونة

الحب أم المال

وأوضحت الصحيفة أن غافي سيكون أحد اللاعبين الأعلى أجرا ليس فقط في تشيلسي، ولكن أيضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا وافق على عرض البلوز.

وكانت الصحيفة قد كشفت، يوم الثلاثاء، أن ممثلي تشيلسي التقوا، في مدريد، مع إيفان دي لا بينيا، وكيل غافي، لينقلوا رغبة البلوز في ضم اللاعب.

وبعد هذا الاتصال من المتوقع أن يتم عقد اجتماع ثان مع تود بويلي مالك تشيلسي، ومن المتوقع أن يحضر والدا غافي أيضًا، برفقة إيفان دي لا بينيا.