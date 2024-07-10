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رياضة

تغطية مباشرة.. مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي كأس أوروبا 2024

تطمح هولندا لبلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية بعد أن توجت باللقب في 1988
تغطية مباشرة.. مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي كأس أوروبا 2024
لاعبو إنجلترا قبل انطلاق المباراةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 6:36 م

يحتضن ملعب "سيغنال إدونا بارك" في مدينة دورتموند، قمة نصف النهائي الثاني لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بين منتخب هولندا، بطل أوروبا 1988، ونظيره الإنجليزي الذي يواصل البحث عن أول إنجاز قاري في تاريخه بعد أن بلغ نهائي النسخة الماضية على أرضه.

ويسعى المنتخب الهولندي إلى الوصول للدور النهائي لليورو للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1988 تاريخ تتويجه باللقب الوحيد للكرة الهولندية.

ويصطدم المنتخبان وجها لوجه في المسابقة للمرة الثانية، بعد أن كانا التقيا في مناسبتين آخرهما في يورو 1996 حين دك منتخب الأسود الثلاثة بقيادة نجمه آلان شيرر شباك الطواحين (4 ـ 1).

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وكانت أول مباراة بين المنتخبين، قاريا، دارت في نسخة 1988، وتحديدا في الدور الأول وفازت هولندا بهاتريك نجمها ماركو فان باستن (3 ـ 1) قبل أن تواصل طريقها نحو اللقب.

وكان منتخب هولندا خلال النسخة الحالية من يورو فاز على بولندا ثم تعادل مع فرنسا وخسر أمام النمسا، ليتأهل للدور ثمن النهائي حيث تمكن من إقصاء رومانيا (3 ـ 0) ثم اجتاز عقبة منتخب تركيا في ربع النهائي (2 ـ 1).

 

أما المنتخب الإنجليزي ففاز على صربيا وتعادل مع الدانمارك وسلوفينيا في الدور الأول.

وفي ثمن النهائي فازت إنجلترا (2 ـ 1) على سلوفاكيا بعد تمديد الوقت، قبل أن تهزم سويسرا بركلات الترجيح (5 ـ 3) بعد التعادل 1 ـ 1.

وفي ما يلي تشكيلة هولندا في مباراة اليوم: 

 بارت فيربروخن‭- ‬‭ ‬دينزل دمفريس ‭-‬‭ ‬فيرجيل فان دايك ‭ - ‬ستيفان دي فري - نيثن آكي - تيجاني ريندرز - ييردي سكوتن - تشافي سيمونز - دونييل مالين - ممفيس ديباي - كودي غاكبو.

أما منتخب إنجلترا فيعتمد على التشكيلة التالية:

إنجلترا: جوردان بيكفورد - كايل ووكر - مارك جيهي - جون ستونز - كيران تريبيير - ديكلان رايس - كوبي ماينو - بوكايو ساكا - جود بلينجهام - فيل فودن - هاري كين.

وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث ولقطات مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024:

الدقيقة 1: 

رياضةيورو 2024المنتخب الإنجليزي

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