المكسيك تستهل مشوارها في كوبا أمريكا بالفوز على جامايكا

حقق منتخب المكسيك فوزا ثمينا على حساب جامايكا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، فجر الأحد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب "إن آر جي ستاديوم".

وكادت جامايكا تفتتح النتيجة في الدقيقة 50 عن طريق نجم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي ميشايل أنطونيو، إلا أن تقنية الفيديو المساعد (VAR) ألغت هدفه بداعي التسلل.

وغادر قائد المكسيك إدسون ألفاريز المباراة مصاباً وحل لويس رومو بدلاً منه عند الدقيقة 29.