النصر السعودي يستهدف صفقة مدوية من الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع برونو غيماريش، لاعب خط وسط نيوكاسل الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتطلع النصر لإبرام عدة صفقات قوية خلال "الميركاتو" الصيفي وترتيب أوراقه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

غيماريش مرتبط بعقد مع نيوكاسل، يمتد حتى صيف 2028، وتمتد صلاحية الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، إلى الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، دون الدخول في أي مفاوضات مع ناديه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة" uol"، فإن النصر يستهدف التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي غيماريش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.