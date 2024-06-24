النصر السعودي يستهدف صفقة مدوية من الدوري الإنجليزي
كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع برونو غيماريش، لاعب خط وسط نيوكاسل الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ويتطلع النصر لإبرام عدة صفقات قوية خلال "الميركاتو" الصيفي وترتيب أوراقه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.
غيماريش مرتبط بعقد مع نيوكاسل، يمتد حتى صيف 2028، وتمتد صلاحية الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، إلى الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، دون الدخول في أي مفاوضات مع ناديه.
ووفقا لما ذكرته صحيفة" uol"، فإن النصر يستهدف التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي غيماريش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وشددت الصحيفة على أن النصر لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لإدارة نيوكاسل ولكنه يبدي اهتمامًا بضم اللاعب صاحب الـ 26 عامًا.
وأفادت التقارير أن النصر مستعد لدفع مبلغ كبير لضمّ غيماريش.
ويعدّ غيماريش أحد اللاعبين المرشحين لمغادرة نيوكاسل، قبل نهاية الشهر، وذلك بسبب حاجة النادي لبيع لاعبين لتحقيق التوازن المالي وفقًا لقواعد اللعب المالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت تقارير صحفية، قد ربطت بين برونو غيماريش والانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وأشارت إلى أنه اتفق على البنود الشخصية كلها مع إدارة السيتي، ويبقى فقط التوصل إلى اتفاق مع نيوكاسل لحسم الصفقة.
وتضاءلت فرص باريس سان جيرمان وآرسنال في الظفر بتوقيع النجم البرتغالي، حيث اتفق وكلاؤه مع مانشستر سيتي؛ إذ ستكون قيمة الصفقة مماثلة أو مقاربة لقيمة الشرط الجزائي في عقده.
كان غيماريش انضمّ إلى نيوكاسل في يناير 2022 من أولمبيك ليون مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.
وأصبح غيماريش لاعبًا أساسيًا في نيوكاسل، وساهم بشكلٍ كبير في بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.