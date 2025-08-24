رونالدو يظهر بجوار الأمير محمد بن سلمان بحفل كأس العالم للرياضات الإلكترونية

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، خلال حفل جوائز كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مساء يوم الأحد، في العاصمة الرياض.

أخبار ذات علاقة كريستيانو رونالدو يشارك في حفل جوائز كأس العالم للرياضات الإلكترونية (فيديو)

وجاء ظهور رونالدو، الذي شارك قبله بيومٍ واحدٍ في نهائي كأس السوبر السعودي مع فريقه النصر أمام الأهلي في هونغ كونغ، والذي انتهى بخسارته بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وخلال الحفل، أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تعيين كريستيانو رونالدو، سفيراً عالمياً لعلامتها التجارية، وذلك تزامناً مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المُقرر إقامتها في عام 2025.

واحتلّ رونالدو مقعداً في الصف الأمامي من القاعة، حيث كان جالساً بجوار ولي العهد السعودي.

كما شارك النجم البرتغالي في تسليم كأس البطولة، التي استضافتها المملكة العربية السعودية منذ يوم 7 يوليو الماضي، وذلك خلال حفل تسليم الجوائز الذي أُقيم في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض.

يُذكر أن النسخة الثانية من البطولة شهدت تطوراً ملحوظاً في قيمة الجوائز، كما تجاوز عدد المشاركين فيها 2000 لاعب محترف من 200 دولة حول العالم.