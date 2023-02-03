شكوك حول مشاركة بنزيما وميليتاو مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية

تحيط الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، بعدما تعرض للإصابة أمام فالنسيا أمس الخميس.

وتعرض ميليتاو لإصابة عضلية عقب التحامه مع سامو لينو، لاعب فالنسيا على ملعب سانتياغو برنابيو وخرج وشارك مكانه داني كارفاخال، في الدقيقة 36.

في حين طلب بنزيما الخروج في الدقيقة 61، وشارك مكانه البرازيلي رودريغو.