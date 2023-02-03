شكوك حول مشاركة بنزيما وميليتاو مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية
تحيط الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، بعدما تعرض للإصابة أمام فالنسيا أمس الخميس.
وتعرض ميليتاو لإصابة عضلية عقب التحامه مع سامو لينو، لاعب فالنسيا على ملعب سانتياغو برنابيو وخرج وشارك مكانه داني كارفاخال، في الدقيقة 36.
في حين طلب بنزيما الخروج في الدقيقة 61، وشارك مكانه البرازيلي رودريغو.
ولم يذهب بنزيما إلى دكة البدلاء، وتوجه مباشرة لغرفة تبديل الملابس، ما يثير الشكوك حول إصابته.
وبحسب الصحفي ماريو كورتيغان فإن الثنائي سيخضعان غدا للفحص بالرنين المغناطيسي.
وأوضح أن الثنائي سيغيبان عن ريال مدريد أمام ريال مايوركا يوم الأحد ولكن بعد الفحوصات الأولية فإن هناك شكوكا حول تواجدهما في كأس العالم للأندية.
وحقق ريال مدريد الفوز بنتيجة 2/0 على ضيفه فالنسيا أمس الخميس ليواصل ملاحقة منافسه برشلونة المتصدر ويملك ريال مدريد 45 نقطة مقابل 50 نقطة لبرشلونة وكل منهما لعب 19 مباراة.
وسيلعب ريال مدريد مع ريال مايوركا يوم الأحد قبل السفر للمغرب للمشاركة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وشارك بنزيما الموسم الحالي في 21 مباراة سجل فيها 13 هدفا وصنع 3، أما ميليتاو فشارك في 26 مباراة سجل فيها 4 أهداف.
ويغيب للإصابة عن ريال مدريد ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز.